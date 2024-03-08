https://ria.ru/20240308/telo-1931892500.html

В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке

В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке - РИА Новости, 08.03.2024

В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке

Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:45

2024-03-08T12:45

2024-03-08T12:45

происшествия

выборгский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "В ночное время 8 марта 2024 года на обочине у въезда в СНТ "Надежда" в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении. Следственным органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается личность погибшего, а также лица, причастные к совершенному преступлению, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929862280.html

https://ria.ru/20231207/bam-1914355193.html

выборгский район

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, выборгский район, ленинградская область, россия