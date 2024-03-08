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В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке - РИА Новости, 08.03.2024
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке
Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:45
2024-03-08T12:45
2024-03-08T12:45
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "В ночное время 8 марта 2024 года на обочине у въезда в СНТ "Надежда" в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении. Следственным органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается личность погибшего, а также лица, причастные к совершенному преступлению, сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240227/oruzhie-1929862280.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, выборгский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Выборгский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в хоккейной сумке