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В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке - РИА Новости, 08.03.2024
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12:45 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/telo-1931892500.html
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке - РИА Новости, 08.03.2024
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке
Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:45
2024-03-08T12:45
происшествия
выборгский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "В ночное время 8 марта 2024 года на обочине у въезда в СНТ "Надежда" в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении. Следственным органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается личность погибшего, а также лица, причастные к совершенному преступлению, сообщает ведомство.
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происшествия, выборгский район, ленинградская область, россия
Происшествия, Выборгский район, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в сумке

В Ленинградской области нашли мумифицированное тело мужчины в хоккейной сумке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мар – РИА Новости. Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ.
"В ночное время 8 марта 2024 года на обочине у въезда в СНТ "Надежда" в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины, завернутое в полиэтиленовый пакет", - говорится в сообщении.
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Следственным органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается личность погибшего, а также лица, причастные к совершенному преступлению, сообщает ведомство.
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