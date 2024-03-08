ВСУ неправильно используют танки Abrams, считает экс-разведчик из США
Скотт Риттер: ВСУ неправильно используют танки Abrams в зоне СВО
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский танк Abrams. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Украины неправильно используют американские танки Abrams в зоне спецоперации, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"Танки Abrams, которые уже были уничтожены, это танки, которыми управляют украинские солдаты, которые недостаточно хорошо обучены этой системе, и она использовалась совершенно несоответствующим образом", - сказал Риттер.
Он отметил, что Abrams, как и любое другое вооружение, не может стать волшебной палочкой для ВСУ.
Ранее российские подразделения уничтожили на авдеевском направлении очередной американский танк Abrams, сообщило Минобороны РФ. По данным сводок ведомства, это уже третий Abrams, уничтоженный в зоне СВО. В Telegram также распространились фото и видео горящего танка Abrams украинской армии.
Российские Вооруженные силы в зоне СВО уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, также были уничтожены несколько британских Challenger и французских колесных AMX-10RC.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.