Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул
Гуцул: Гагаузия намерена укрепить связи с давними партнерами, включая Россию
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Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Гагаузия намерена последовательно упрочить связи с давними партнерами, включая Россию, заявила глава автономии Евгения Гуцул по возвращении домой после визита в Москву.
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"Мой первый визит в Российскую Федерацию в качестве башкана Гагаузии был плодотворным. <...> Мы обсуждали и искали решения проблем, которые волнуют жителей Гагаузии и всей Республики Молдова. Очень важно, что Гагаузия открыта для сотрудничества с разными странами, мы будем последовательно укреплять наши связи и с давнишними партнерами", — написала она в Telegram-канале.
Ранее сегодня Гуцул вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. У нее состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, политик приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.
В Кишиневе на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые из них были с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно, обошлось без задержания.
В среду исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузии. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что Гуцул разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.
Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме 2 февраля 2014 года высказался за укрепление связей с Москвой.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.