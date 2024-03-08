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Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул - РИА Новости, 08.03.2024
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18:22 08.03.2024 (обновлено: 18:41 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/svyazi-1931929058.html
Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул
Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул - РИА Новости, 08.03.2024
Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул
Гагаузия намерена последовательно упрочить связи с давними партнерами, включая Россию, заявила глава автономии Евгения Гуцул по возвращении домой после визита в РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:22
2024-03-08T18:41
гагаузия
россия
молдавия
владимир путин
валентина матвиенко
евгения гуцул
совет федерации рф
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Гагаузия намерена последовательно упрочить связи с давними партнерами, включая Россию, заявила глава автономии Евгения Гуцул по возвращении домой после визита в Москву. &quot;Мой первый визит в Российскую Федерацию в качестве башкана Гагаузии был плодотворным. &lt;...&gt; Мы обсуждали и искали решения проблем, которые волнуют жителей Гагаузии и всей Республики Молдова. Очень важно, что Гагаузия открыта для сотрудничества с разными странами, мы будем последовательно укреплять наши связи и с давнишними партнерами&quot;, — написала она в Telegram-канале.Ранее сегодня Гуцул вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. У нее состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, политик приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.В Кишиневе на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые из них были с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно, обошлось без задержания. В среду исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузии. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что Гуцул разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме 2 февраля 2014 года высказался за укрепление связей с Москвой.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240308/gutsul-1931920385.html
https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html
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гагаузия, россия, молдавия, владимир путин, валентина матвиенко, евгения гуцул, совет федерации рф, таможенный союз
Гагаузия, Россия, Молдавия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ, Таможенный союз
Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул

Гуцул: Гагаузия намерена укрепить связи с давними партнерами, включая Россию

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкБашкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Башкан Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Гагаузия намерена последовательно упрочить связи с давними партнерами, включая Россию, заявила глава автономии Евгения Гуцул по возвращении домой после визита в Москву.
«

"Мой первый визит в Российскую Федерацию в качестве башкана Гагаузии был плодотворным. <...> Мы обсуждали и искали решения проблем, которые волнуют жителей Гагаузии и всей Республики Молдова. Очень важно, что Гагаузия открыта для сотрудничества с разными странами, мы будем последовательно укреплять наши связи и с давнишними партнерами", — написала она в Telegram-канале.

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Гуцул пообещала сделать все для продолжения дружеских отношений с Россией
Вчера, 16:44
Ранее сегодня Гуцул вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. У нее состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, политик приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.
В Кишиневе на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые из них были с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно, обошлось без задержания.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Глава Гагаузии высказалась о политике евроинтеграции Санду
6 марта, 09:22
В среду исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузии. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что Гуцул разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.
Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме 2 февраля 2014 года высказался за укрепление связей с Москвой.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на встрече с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Гуцул обсудила с Кириенко давление Кишинева на Гагаузию
7 марта, 20:35
 
ГагаузияРоссияМолдавияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоЕвгения ГуцулСовет Федерации РФТаможенный союз
 
 
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