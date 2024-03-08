https://ria.ru/20240308/svyazi-1931929058.html

Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул

Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул - РИА Новости, 08.03.2024

Гагаузия будет укреплять связи с партнерами, включая Россию, заявила Гуцул

Гагаузия намерена последовательно упрочить связи с давними партнерами, включая Россию, заявила глава автономии Евгения Гуцул по возвращении домой после визита в РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T18:22

2024-03-08T18:22

2024-03-08T18:41

гагаузия

россия

молдавия

владимир путин

валентина матвиенко

евгения гуцул

совет федерации рф

таможенный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925685005_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1ac4fcc627940f915ec4ed3de8f1db1.jpg

КИШИНЕВ, 8 мар — РИА Новости. Гагаузия намерена последовательно упрочить связи с давними партнерами, включая Россию, заявила глава автономии Евгения Гуцул по возвращении домой после визита в Москву. "Мой первый визит в Российскую Федерацию в качестве башкана Гагаузии был плодотворным. <...> Мы обсуждали и искали решения проблем, которые волнуют жителей Гагаузии и всей Республики Молдова. Очень важно, что Гагаузия открыта для сотрудничества с разными странами, мы будем последовательно укреплять наши связи и с давнишними партнерами", — написала она в Telegram-канале.Ранее сегодня Гуцул вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. У нее состоялись встречи с президентом Владимиром Путиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко и другими представителями власти. Кроме того, политик приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширять экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью.В Кишиневе на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые из них были с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно, обошлось без задержания. В среду исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против главы Гагаузии. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что Гуцул разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме 2 февраля 2014 года высказался за укрепление связей с Москвой.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240308/gutsul-1931920385.html

https://ria.ru/20240306/politika-1931372182.html

https://ria.ru/20240307/gagauziya-1931826892.html

гагаузия

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гагаузия, россия, молдавия, владимир путин, валентина матвиенко, евгения гуцул, совет федерации рф, таможенный союз