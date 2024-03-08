https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html

Россия меняет тактику. ВСУ не знают, что делать с натовской техникой

Россия меняет тактику. ВСУ не знают, что делать с натовской техникой - РИА Новости, 08.03.2024

Россия меняет тактику. ВСУ не знают, что делать с натовской техникой

За неполные две недели российские войска на Авдеевском направлении сожгли уже три танка M1A1 Abrams, которые Киев берег и в бой не вводил. Кроме того,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:05

россия

безопасность

донецк

украина

нато

вооруженные силы украины

т-72б3

м1а2 "абрамс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930944751_0:0:778:439_1920x0_80_0_0_446bbb6ab5b4d056bdb3d9aebbd570a9.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Андрей Игорев. За неполные две недели российские войска на Авдеевском направлении сожгли уже три танка M1A1 Abrams, которые Киев берег и в бой не вводил. Кроме того, дроноводам удалось поразить шведскую САУ Archer, а ракетчикам — накрыть реактивную систему залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника. Таким образом, российская армия записала в свой актив все образцы техники НАТО, предоставленной на сегодняшний день Украине. Как ее уничтожали — в материале РИА Новости.Пятнадцать миллионов дебютантамПервые "Абрамсы" заметили под Донецком вскоре после того, как ВСУ окончательно покинули Авдеевку. Российские войска продвинулись дальше и вышли на рубеж Бердычи — Ласточкино — Северное, освободив несколько населенных пунктов. Украинскому фронту к северо-западу от Донецка грозило обрушение. Чтобы этого не допустить, командование ВСУ ввело в бой элитную 47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура". В ее составе — танковый батальон. Киев получил от американцев 31 Abrams. Теперь их осталось 28.Первый выследили 26 февраля под Бердычами. Это была настоящая охота. Каждому птурщику, танкисту и оператору дрона-камикадзе хотелось отличиться. Актер Иван Охлобыстин пообещал в соцсетях десять миллионов рублей тому, кто совершит этот подвиг. В итоге бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады обездвижили танк точным попаданием FPV-дрона в моторное отделение и добили его второй "птичкой" в корму башни.На Западе попытались принизить эффект от этой победы. Польский филиал издания Defense24 утверждает, что машину не уничтожили полностью. Якобы по фото дымящегося танка видно, что пострадала только кормовая ниша башни, где хранился боекомплект. Он взорвался, но все остальное уцелело. Действительно, боеприпасы в "Абрамсе" находятся вне боевого отделения, за башней. Это сделано для того, чтобы при их детонации у экипажа оставалось несколько секунд на спасение. Но температура при этом настолько высока, что вся аппаратура в боевом отделении быстро приходит в негодность. Танк буквально выгорает изнутри и восстановлению не подлежит."Украинские военные, видимо, считали себя неуязвимыми: танк ехал медленно и по открытой местности, — рассказал боец с позывным Рассвет, нанесший "Абрамсу" смертельный удар. — Поэтому не было абсолютно никакой сложности его поразить. Бить надо прицельно в заднюю часть, где радиатор, моторный отсек. Либо останавливать его, "разувать", после чего стараться попасть под башню. Главное — работать быстро, четко и слаженно".Дефицитная техникаВскоре в точности по рекомендации Рассвета сожгли и второй "Абрамс" — в том же районе. Третьего марта бронебойщикам одного из подразделений группировки "Центр" удалось подобраться к танку поближе и эффектно его "разуть" — сбить гусеницу с траков метким попаданием из гранатомета. Украинцы не смогли эвакуировать поврежденную машину, и вскоре ее добили двумя ударами FPV-дронов "Упырь". Бронепробиваемости подвешенных к ним гранатометных "морковок" ПГ-7В еще советского производства хватило, чтобы уничтожить 60-тонную махину стоимостью около пяти миллионов долларов.Тогда же в соцсетях распространилось видео другой горящей машины, похожей на "Абрамс". Но это оказалась M1150 Assault Breacher — машина разминирования на том же шасси. Впрочем, российские военные не расстроились: эта добыча даже более ценная, чем танк. ВСУ остро не хватает специализированной техники для снятия минных полей. В их провальном летне-осеннем наступлении десятки немецких Leopard 2 и американских БМП Bradley подорвались на минах ТМ-62, тоже еще советских.Третий Abrams последовал за первыми двумя спустя всего пару дней. Как в среду сообщил РИА Новости командир одного из подразделений Вооруженных сил, выполняющих задачи на Авдеевском направлении, в этот раз отличился экипаж танка Т-72Б3, одержавший верх в танковой дуэли. Судя по опубликованным в Сети кадрам объективного контроля, "Абрамс" уничтожили управляемой ракетой "Инвар", запускаемой из канала ствола."Подробностей я не знаю, не наш участок, — сообщил командир одного из Т-72Б3, воюющий южнее. — Но ТУРы (танковые управляемые ракеты. — Прим. ред.) — одно из наших главных преимуществ перед западными танками. У них в боекомплекте таких боеприпасов нет. Благодаря ТУР "Инвар" комплекса "Рефлекс-М" наши 72-е бьют более чем на километр дальше "Абрамса". Бронепробиваемости ракеты в теории хватает, чтобы успешно поражать "американца" в лоб. Но эффективнее, конечно, по бортам. Они у "Абрамса" не держат даже выстрел из РПГ-7".Неуловимая артиллерияПомимо американских танков, российские военные за последние дни добыли в зоне СВО еще несколько ценных трофеев. Так, 27 февраля "иксоводы" (операторы ударного БПЛА "Ланцет") впервые уничтожили шведскую САУ Archer. Это самая редкая западная самоходная гаубица в составе ВСУ — Киеву передали лишь восемь установок. САУ Archer — одна из самых эффективных в НАТО. При скорострельности восемь выстрелов в минуту способна выпустить три снаряда на максимальную дальность в 40 километров, свернуться и покинуть огневую позицию до того, как первый снаряд долетит до цели. Подловить такую САУ крайне сложно.Но, пожалуй, главная победа российских вооружений над западными в последние месяцы — уничтожение американской РСЗО HIMARS, подтвержденное кадрами объективного контроля. По сообщениям Минобороны, их накрывали и раньше: известно о трех сожженных единицах. Но видео горящего "химаря" до 5 марта в открытых источниках не было. Это достижение ракетчиков — по разным источникам, экипажа ОТРК "Искандер-М" или РСЗО "Торнадо-С".Известно, что HIMARS поразили в районе Никаноровки Добропольского района ДНР. Это 60 километров от Донецка и 40 — от "передка", то есть в глубоком тылу ВСУ. Успешная атака говорит о том, что российские войска применяют дроны, эффективные в условиях активного радиоэлектронного противодействия, способны оперативно наводить на цели высокоточное оружие и вести объективный контроль результатов стрельбы на столь дальних дистанциях.Все это — явная заслуга разведывательно-ударных контуров (РУК), обеспечивающих максимально быстрое поражение цели после ее обнаружения. С уничтожением танка Abrams, САУ Archer и РСЗО HIMARS Вооруженные силы России "собрали флеш-рояль", поразив минимум по одному образцу каждого вида боевой техники, предоставленной Западом Украине. На очереди — авиация, которую Киев должен получить уже в этом году.

https://ria.ru/20240218/obstanovka-1927810380.html

https://ria.ru/20240217/avdeevka-1927950272.html

https://ria.ru/20240120/rakety-1922391693.html

россия

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Николай Протопопов

Николай Протопопов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Николай Протопопов

россия, безопасность, донецк, украина, нато, вооруженные силы украины, т-72б3, м1а2 "абрамс", министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф