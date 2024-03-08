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Британия сообщила об атаке на судно вблизи йеменского Адена - РИА Новости, 08.03.2024
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17:24 08.03.2024 (обновлено: 18:39 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/sudno-1931923310.html
Британия сообщила об атаке на судно вблизи йеменского Адена
Британия сообщила об атаке на судно вблизи йеменского Адена - РИА Новости, 08.03.2024
Британия сообщила об атаке на судно вблизи йеменского Адена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в пятницу о получении информации об атаке на... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:24
2024-03-08T18:39
в мире
красное море
аден
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в пятницу о получении информации об атаке на судно в 50 морских милях (92,6 километра) к юго-востоку от йеменского порта Адена. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления. Инцидент классифицируется как атака. Позднее управление на своей странице в социальной сети X сообщило, что рядом с судном прогремело два взрыва, корабль и экипаж не пострадали.UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240227/kabeli-1929685958.html
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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Британия сообщила об атаке на судно вблизи йеменского Адена

Британские ВМС сообщили об атаке на судно вблизи йеменского Адена

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКорабль в море
Корабль в море - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в пятницу о получении информации об атаке на судно в 50 морских милях (92,6 километра) к юго-востоку от йеменского порта Адена.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 50 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления. Инцидент классифицируется как атака.
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Позднее управление на своей странице в социальной сети X сообщило, что рядом с судном прогремело два взрыва, корабль и экипаж не пострадали.
UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной активности.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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