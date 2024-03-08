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Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины - РИА Новости, 08.03.2024
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17:41 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/strelba-1931925379.html
Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины
Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины - РИА Новости, 08.03.2024
Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины
Житель Дагестана в ходе конфликта открыл стрельбу по трем мужчинам из охотничьего карабина, один из раненых скончался по дороге в больницу, сообщили в пятницу в РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:41
2024-03-08T17:41
происшествия
россия
буйнакск
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 8 мар - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе конфликта открыл стрельбу по трем мужчинам из охотничьего карабина, один из раненых скончался по дороге в больницу, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия, 7 марта 2024 года, около 19 часов (мск), перед воротами домовладения, расположенного по улице Салаватова в городе Буйнакске, между пятью местными жителями на почве ранее сложившихся неприязненных отношений возник конфликт. В ходе конфликта один из участвующих в нем мужчин произвел выстрел из имевшегося при себе охотничьего карабина в трех других участников конфликта, один из которых скончался по дороге в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. Двум другим раненым своевременно оказали помощь в медучреждении. Против 41-летнего жителя Буйнакска, открывшего стрельбу, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц). Подозреваемый задержан. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, конфликт произошел из-за парковки автомобиля. "Они рядом живут и давно находятся в конфликте. Те, в которых стреляли, постоянно ставили машину у дома стрелявшего, на этой почве случилась очередная ссора", – рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240301/moskvich-1930553764.html
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происшествия, россия, буйнакск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Буйнакск, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Дагестана открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки машины

Дагестанец открыл стрельбу по трем мужчинам из-за парковки, один человек погиб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 8 мар - РИА Новости. Житель Дагестана в ходе конфликта открыл стрельбу по трем мужчинам из охотничьего карабина, один из раненых скончался по дороге в больницу, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
«
"По данным следствия, 7 марта 2024 года, около 19 часов (мск), перед воротами домовладения, расположенного по улице Салаватова в городе Буйнакске, между пятью местными жителями на почве ранее сложившихся неприязненных отношений возник конфликт. В ходе конфликта один из участвующих в нем мужчин произвел выстрел из имевшегося при себе охотничьего карабина в трех других участников конфликта, один из которых скончался по дороге в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
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Двум другим раненым своевременно оказали помощь в медучреждении.
Против 41-летнего жителя Буйнакска, открывшего стрельбу, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух или более лиц). Подозреваемый задержан.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления, конфликт произошел из-за парковки автомобиля.
«
"Они рядом живут и давно находятся в конфликте. Те, в которых стреляли, постоянно ставили машину у дома стрелявшего, на этой почве случилась очередная ссора", – рассказали в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияБуйнакскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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