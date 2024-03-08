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США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене

США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене - РИА Новости, 08.03.2024

США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене

Центральное командование США (CENTCOM) заявило в социальной сети X, что его силы нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам и одному дрону на... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:26

2024-03-08T09:26

2024-03-08T09:26

в мире

красное море

йемен

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило в социальной сети X, что его силы нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам и одному дрону на контролируемой хуситами территории Йемена. "Между 15.35 и 16.55 по времени Саны (совпадает с мск) CENTCOM нанесло удары в целях самообороны по четырем противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одному беспилотному летательному аппарату хуситов в районах Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении центрального командования США. Также Центральное командование сообщило, что сбиты три беспилотника, которые были запущены в направлении Аденского залива. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html

https://ria.ru/20240222/yemen-1928933385.html

красное море

йемен

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, красное море, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене