США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене
США нанесли удары по четырем крылатым ракетам и беспилотнику в Йемене
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило в социальной сети X, что его силы нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам и одному дрону на контролируемой хуситами территории Йемена.
"Между 15.35 и 16.55 по времени Саны (совпадает с мск) CENTCOM нанесло удары в целях самообороны по четырем противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одному беспилотному летательному аппарату хуситов в районах Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении центрального командования США.
Также Центральное командование сообщило, что сбиты три беспилотника, которые были запущены в направлении Аденского залива.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.