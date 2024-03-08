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США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене - РИА Новости, 08.03.2024
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09:26 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/ssha-1931869918.html
США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене
США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене - РИА Новости, 08.03.2024
США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене
Центральное командование США (CENTCOM) заявило в социальной сети X, что его силы нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам и одному дрону на... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:26
2024-03-08T09:26
в мире
красное море
йемен
сша
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило в социальной сети X, что его силы нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам и одному дрону на контролируемой хуситами территории Йемена. "Между 15.35 и 16.55 по времени Саны (совпадает с мск) CENTCOM нанесло удары в целях самообороны по четырем противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одному беспилотному летательному аппарату хуситов в районах Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении центрального командования США. Также Центральное командование сообщило, что сбиты три беспилотника, которые были запущены в направлении Аденского залива. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240206/oruzhie-1925574136.html
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в мире, красное море, йемен, сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Йемен, США, Военная операция США и Британии в Йемене
США нанесли удары по противокорабельным крылатым ракетам и дрону в Йемене

США нанесли удары по четырем крылатым ракетам и беспилотнику в Йемене

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило в социальной сети X, что его силы нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам и одному дрону на контролируемой хуситами территории Йемена.
"Между 15.35 и 16.55 по времени Саны (совпадает с мск) CENTCOM нанесло удары в целях самообороны по четырем противокорабельным крылатым ракетам хуситов и одному беспилотному летательному аппарату хуситов в районах Йемена, контролируемых хуситами", - говорится в сообщении центрального командования США.
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Также Центральное командование сообщило, что сбиты три беспилотника, которые были запущены в направлении Аденского залива.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреКрасное мореЙеменСШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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