https://ria.ru/20240308/ssha-1931859576.html
Трамп рассказал, как уровень инфляции при Байдене убивает Америку
Трамп рассказал, как уровень инфляции при Байдене убивает Америку - РИА Новости, 08.03.2024
Трамп рассказал, как уровень инфляции при Байдене убивает Америку
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T06:53
2024-03-08T06:53
2024-03-08T06:53
в мире
сша
америка
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077032_153:0:2920:1557_1920x0_80_0_0_12d09480ae67444ca5b34b8a39ee77b0.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку. Ранее Байден в ежегодном послании конгрессу заявил, что состояние американской экономики является "предметом зависти всего мира". "Инфляция при Байдене убивает Америку", - написал Трамп в соцсети Truth Social, комментируя выступление Байдена в конгрессе. Между тем, Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
сша
америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077032_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8ed89cad2b8c2e75c45e6698f55f42a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп рассказал, как уровень инфляции при Байдене убивает Америку
Трамп: уровень инфляции при Байдене убивает Америку
ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку.
Ранее Байден в ежегодном послании конгрессу заявил, что состояние американской экономики является "предметом зависти всего мира".
"Инфляция при Байдене убивает Америку", - написал Трамп в соцсети Truth Social, комментируя выступление Байдена в конгрессе.
Между тем, Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса.
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.
Как остаться без нормальных государства и СМИ