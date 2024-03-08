https://ria.ru/20240308/ssha-1931859576.html

Трамп рассказал, как уровень инфляции при Байдене убивает Америку

Трамп рассказал, как уровень инфляции при Байдене убивает Америку - РИА Новости, 08.03.2024

Трамп рассказал, как уровень инфляции при Байдене убивает Америку

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T06:53

2024-03-08T06:53

2024-03-08T06:53

в мире

сша

америка

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уровень инфляции при Джо Байдене убивает Америку. Ранее Байден в ежегодном послании конгрессу заявил, что состояние американской экономики является "предметом зависти всего мира". "Инфляция при Байдене убивает Америку", - написал Трамп в соцсети Truth Social, комментируя выступление Байдена в конгрессе. Между тем, Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

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в мире, сша, америка, джо байден, дональд трамп