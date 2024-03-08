https://ria.ru/20240308/ssha-1931859232.html

Байден заявил, что экономике США завидует весь мир

Байден заявил, что экономике США завидует весь мир - РИА Новости, 08.03.2024

Байден заявил, что экономике США завидует весь мир

Президент США Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" выразил уверенность в том, что состояние американской экономики является объектом зависти... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T06:45

2024-03-08T06:45

2024-03-08T06:45

сша

джо байден

президентские выборы в сша

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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном послании "О положении страны" выразил уверенность в том, что состояние американской экономики является объектом зависти всего остального мира. "Я унаследовал экономику, которая была на грани. Теперь наша экономика является предметом зависти всего мира. Пятнадцать миллионов новых рабочих мест всего за три года - это рекорд", - сказал Байден, выступая в Конгрессе. Его выступление транслировали все ведущие американские телеканалы. Между тем, Федеральная резервная система, выполняющая функции центробанка в США, в период с марта 2022 по июль 2023 года 11 раз была вынуждена менять процентные ставки, чтобы сдержать темпы роста инфляции после пандемии коронавируса. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос до беспрецедентного уровня в $34,4 триллиона с $28 трлн в 2021 году, когда политик занял пост главы государства.

https://ria.ru/20240308/ssha-1931857624.html

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сша, джо байден, президентские выборы в сша, в мире