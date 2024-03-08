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Байден призвал конгресс принять проект о помощи Киеву - РИА Новости, 08.03.2024
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05:55 08.03.2024 (обновлено: 09:51 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/ssha-1931857488.html
Байден призвал конгресс принять проект о помощи Киеву
Байден призвал конгресс принять проект о помощи Киеву - РИА Новости, 08.03.2024
Байден призвал конгресс принять проект о помощи Киеву
Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к обеим палатам конгресса призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:55
2024-03-08T09:51
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к обеим палатам конгресса призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте. "Я говорю это конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если США отступят, то (это - ред.) подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла", - сказал он. "Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь", - добавил Байден. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
Байден призвал конгресс принять проект о помощи Киеву

Байден призвал конгресс принять проект о помощи Киеву, пообещал не отступить

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Джо Байден во время выступления в Конгрессе в Капитолии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к обеим палатам конгресса призвал утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Украине и, обращаясь к российскому коллеге Владимиру Путину, заверил, что американцы "не отступят и не прогнутся" в восточноевропейском конфликте.
"Я говорю это конгрессу: мы должны противостоять Путину. Пришлите мне двухпартийный законопроект о национальной безопасности. История наблюдает. Если США отступят, то (это - ред.) подвергнет опасности Украину, Европу, свободный мир, воодушевив тех, кто желает нам зла", - сказал он.
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"Мой посыл президенту Путину прост. Мы не отступим, мы не прогнемся. Я не прогнусь", - добавил Байден.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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