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Байден заявил, что не будет отправлять американских солдат на Украину
Байден заявил, что не будет отправлять американских солдат на Украину - РИА Новости, 08.03.2024
Байден заявил, что не будет отправлять американских солдат на Украину
Президент США Джо Байден во время своего выступления в конгрессе подтвердил, что Украина по-прежнему не просит отправлять ей американских солдат, а только... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:41
2024-03-08T05:41
2024-03-08T09:43
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время своего выступления в конгрессе подтвердил, что Украина по-прежнему не просит отправлять ей американских солдат, а только нуждается в дополнительных поставках оружия. "Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это", — заявил он. Байден отметил, что все, о чем просит Киев, — это поставки оружия.Президент США не упустил возможности упрекнуть своего предшественника — республиканца Дональда Трампа — в том, что тот, по словам Байдена, "прогнулся" под российское руководство, рассуждая о конфликте на Украине."Я считаю, это возмутительно, опасно и неприемлемо", — заявил Байден, комментируя слова своего политического оппонента.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Джо Байден, НАТО
Байден заявил, что не будет отправлять американских солдат на Украину
Байден заявил, что на Украине нет и не будет американских солдат
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости.
Президент США Джо Байден во время своего выступления
в конгрессе подтвердил, что Украина по-прежнему не просит отправлять ей американских солдат, а только нуждается в дополнительных поставках оружия.
"Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет в войне на Украине, и я привержен сохранить это", — заявил он.
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Байден отметил, что все, о чем просит Киев
, — это поставки оружия.
Президент США не упустил возможности упрекнуть своего предшественника — республиканца Дональда Трампа — в том, что тот, по словам Байдена, "прогнулся" под российское руководство, рассуждая о конфликте на Украине.
"Я считаю, это возмутительно, опасно и неприемлемо", — заявил Байден, комментируя слова своего политического оппонента.
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Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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