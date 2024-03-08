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В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok
В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok - РИА Новости, 08.03.2024
В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok
Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету социальной сети Tiktok в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T00:44
2024-03-08T00:44
2024-03-08T00:44
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету социальной сети Tiktok в Штатах. Инициативу утвердили все 50 членов комитета, против не голосовал никто. Если законопроект будет принят обеими палатами конгресса и подписан президентом, китайской компании ByteDance, которой принадлежит Tiktok, придется либо отказаться от социальной сети в течение полугода, либо сохранить контроль над ней, но столкнуться с ее запретом в США.
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сша, tiktok, в мире
В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok
Комитет конгресса утвердил законопроект, который может запретить Tiktok в США
ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету социальной сети Tiktok в Штатах.
Инициативу утвердили все 50 членов комитета, против не голосовал никто.
Байдена призвали удалить аккаунт его штаба в TikTok
Если законопроект будет принят обеими палатами конгресса и подписан президентом, китайской компании ByteDance, которой принадлежит Tiktok, придется либо отказаться от социальной сети в течение полугода, либо сохранить контроль над ней, но столкнуться с ее запретом в США.