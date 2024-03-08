https://ria.ru/20240308/ssha-1931846811.html

В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok

В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok - РИА Новости, 08.03.2024

В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok

Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету социальной сети Tiktok в... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:44

2024-03-08T00:44

2024-03-08T00:44

сша

tiktok

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который потенциально способен привести к запрету социальной сети Tiktok в Штатах. Инициативу утвердили все 50 членов комитета, против не голосовал никто. Если законопроект будет принят обеими палатами конгресса и подписан президентом, китайской компании ByteDance, которой принадлежит Tiktok, придется либо отказаться от социальной сети в течение полугода, либо сохранить контроль над ней, но столкнуться с ее запретом в США.

https://ria.ru/20240221/akkaunt-1928841110.html

сша

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сша, tiktok, в мире