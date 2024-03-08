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Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:34 08.03.2024 (обновлено: 14:49 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931903558.html
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.03.2024
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные за неделю на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, ВСУ там потеряли свыше 1,6 тысячи военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:34
2024-03-08T14:49
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
доброполье (город)
россия
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, ВСУ там потеряли свыше 1,6 тысячи военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65-й, 72-й, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", две боевые машины ЗРК "Стрела-10", а также боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании", - отмечает МО РФ.
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доброполье (город)
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, доброполье (город), россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Доброполье (город), Россия
Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

Минобороны: на Южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГаубица "Мста-Б" на боевой позиции
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Гаубица "Мста-Б" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, ВСУ там потеряли свыше 1,6 тысячи военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ в телеграм-канале.
«
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65-й, 72-й, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", две боевые машины ЗРК "Стрела-10", а также боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании", - отмечает МО РФ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УгледарДоброполье (город)Россия
 
 
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