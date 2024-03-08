https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931903558.html

Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 08.03.2024

Российские войска улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные за неделю на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, ВСУ там потеряли свыше 1,6 тысячи военнослужащих, сообщило... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:34

2024-03-08T14:34

2024-03-08T14:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

угледар

доброполье (город)

россия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные за неделю на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, ВСУ там потеряли свыше 1,6 тысячи военнослужащих, сообщило министерство обороны РФ в телеграм-канале."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 65-й, 72-й, 118-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое, Угледар, Доброполье, Шевченко, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, отражены три контратаки подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 1620 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО "Град", две боевые машины ЗРК "Стрела-10", а также боевая машина ЗРК Stormer производства Великобритании", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, доброполье (город), россия