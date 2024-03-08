https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931855092.html

Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении

Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.03.2024

Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T05:02

2024-03-08T05:02

2024-03-08T11:58

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Авдеевском направлении", — указали в ведомстве. Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, добавили в ведомстве.После получения от разведки подтверждения об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы, опорных пунктов и военных объектов ВСУ.Российское военное ведомство также продемонстрировало видеоролик, в котором показано, как самолеты готовятся, вылетают, наносят удар и возвращаются на аэродром. Хорошо видны планирующие после сброса бомбы.

https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html

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Удар Су-34 по укрепрайону противника на Авдеевском направлении Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России. 2024-03-08T05:02 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, русское географическое общество, безопасность