https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931855092.html
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.03.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:02
2024-03-08T05:02
2024-03-08T11:58
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Авдеевском направлении", — указали в ведомстве. Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, добавили в ведомстве.После получения от разведки подтверждения об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы, опорных пунктов и военных объектов ВСУ.Российское военное ведомство также продемонстрировало видеоролик, в котором показано, как самолеты готовятся, вылетают, наносят удар и возвращаются на аэродром. Хорошо видны планирующие после сброса бомбы.
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html
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Удар Су-34 по укрепрайону противника на Авдеевском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
2024-03-08T05:02
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы Украины, Русское географическое общество, Безопасность
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении
МО: бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ