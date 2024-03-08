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Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.03.2024
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05:02 08.03.2024 (обновлено: 11:58 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931855092.html
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 08.03.2024
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:02
2024-03-08T11:58
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
су-34
вооруженные силы украины
русское географическое общество
безопасность
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Авдеевском направлении", — указали в ведомстве. Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, добавили в ведомстве.После получения от разведки подтверждения об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы, опорных пунктов и военных объектов ВСУ.Российское военное ведомство также продемонстрировало видеоролик, в котором показано, как самолеты готовятся, вылетают, наносят удар и возвращаются на аэродром. Хорошо видны планирующие после сброса бомбы.
https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html
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Удар Су-34 по укрепрайону противника на Авдеевском направлении
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны России.
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россия, воздушно-космические силы россии, су-34, вооруженные силы украины, русское географическое общество, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-34, Вооруженные силы Украины, Русское географическое общество, Безопасность
Экипажи Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Авдеевском направлении

МО: бомбардировщики Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по укрепрайону ВСУ

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по укрепрайону противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанесли удар по укрепрайону и живой силе противника на Авдеевском направлении", — указали в ведомстве.
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Удар нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, добавили в ведомстве.
После получения от разведки подтверждения об уничтожении целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы, опорных пунктов и военных объектов ВСУ.
Российское военное ведомство также продемонстрировало видеоролик, в котором показано, как самолеты готовятся, вылетают, наносят удар и возвращаются на аэродром. Хорошо видны планирующие после сброса бомбы.
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