https://ria.ru/20240308/spch-1931895184.html

Член СПЧ прокомментировал помилование 52 женщин

Член СПЧ прокомментировал помилование 52 женщин - РИА Новости, 08.03.2024

Член СПЧ прокомментировал помилование 52 женщин

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с РИА Новости выразила надежду, что объявление о помиловании 52 женщин-заключенных РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T13:20

2024-03-08T13:20

2024-03-08T13:20

россия

ева меркачева

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с РИА Новости выразила надежду, что объявление о помиловании 52 женщин-заключенных стало началом процесса, дальше в котором последует помилование еще как минимум трех тысяч женщин. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в их числе женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные и те, чьи родственники участвуют в СВО, сообщили в пятницу в Кремле. "Это помилование, думаю, начало. Стоит ожидать еще помилования как минимум трех тысяч женщин, которые имеют малолетних детей", - заявила Меркачева агентству. Она также выразила надежду в возможности амнистии, которая может коснуться уже более десяти тысяч женщин. В конце 2023 года на встрече президента Путина с СПЧ Меркачева попросила главу государства помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.

https://ria.ru/20240308/pomilovanie-1931867823.html

https://ria.ru/20240117/peskov-1921810241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ева меркачева, владимир путин, общество