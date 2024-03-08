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Член СПЧ прокомментировал помилование 52 женщин - РИА Новости, 08.03.2024
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13:20 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/spch-1931895184.html
Член СПЧ прокомментировал помилование 52 женщин
Член СПЧ прокомментировал помилование 52 женщин - РИА Новости, 08.03.2024
Член СПЧ прокомментировал помилование 52 женщин
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с РИА Новости выразила надежду, что объявление о помиловании 52 женщин-заключенных РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:20
2024-03-08T13:20
россия
ева меркачева
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с РИА Новости выразила надежду, что объявление о помиловании 52 женщин-заключенных стало началом процесса, дальше в котором последует помилование еще как минимум трех тысяч женщин. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в их числе женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные и те, чьи родственники участвуют в СВО, сообщили в пятницу в Кремле. "Это помилование, думаю, начало. Стоит ожидать еще помилования как минимум трех тысяч женщин, которые имеют малолетних детей", - заявила Меркачева агентству. Она также выразила надежду в возможности амнистии, которая может коснуться уже более десяти тысяч женщин. В конце 2023 года на встрече президента Путина с СПЧ Меркачева попросила главу государства помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
https://ria.ru/20240308/pomilovanie-1931867823.html
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россия, ева меркачева, владимир путин, общество
Россия, Ева Меркачева, Владимир Путин, Общество
Член СПЧ прокомментировал помилование 52 женщин

Член СПЧ надеется, что помилование 52 женщин станет началом широкой амнистии

© РИА Новости / Вячеслав Реутов | Перейти в медиабанкИсправительно-трудовая колония
Исправительно-трудовая колония - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
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Исправительно-трудовая колония. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с РИА Новости выразила надежду, что объявление о помиловании 52 женщин-заключенных стало началом процесса, дальше в котором последует помилование еще как минимум трех тысяч женщин.
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, в их числе женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные и те, чьи родственники участвуют в СВО, сообщили в пятницу в Кремле.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Путин помиловал 52 осужденные женщины
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"Это помилование, думаю, начало. Стоит ожидать еще помилования как минимум трех тысяч женщин, которые имеют малолетних детей", - заявила Меркачева агентству.
Она также выразила надежду в возможности амнистии, которая может коснуться уже более десяти тысяч женщин.
В конце 2023 года на встрече президента Путина с СПЧ Меркачева попросила главу государства помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления, у которых есть несовершеннолетние дети, а также женщин, впервые совершивших ненасильственные преступления, по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения. Путин заявил, что необходимо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
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