https://ria.ru/20240308/sochi-1931754230.html
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в отелях Сочи летом
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в отелях Сочи летом - РИА Новости, 08.03.2024
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в отелях Сочи летом
Туроператоры определили, в какую сумму обойдется проживание в отелях Сочи в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T04:26
2024-03-08T04:26
2024-03-08T04:26
туризм
отдых в россии
ассоциация туроператоров россии (атор)
сочи
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Туроператоры определили, в какую сумму обойдется проживание в отелях Сочи в июне, сообщает АТОР. Туристы активнее, чем год назад, бронируют отдых в Сочи. Растет число тех, кто покупает пакетные туры, но больше всего путешественников, которые заказывают у компаний только наземное обслуживание (отель, трансфер, экскурсии), а дорогу оплачивают самостоятельно. Сейчас цены соотносимы с прошлогодними, но ближе к лету они подрастут, прогнозируют участники рынка. В марте забронировать десятидневный отдых на июнь в трехзвездочной гостинице с завтраком можно как минимум за 68 тысяч рублей на двоих. Большинство предложений – в районе 90 тысяч. Примерно столько же – от 87 тысяч рублей на двоих — стоит десятидневный отдых в "четверке". Но в среднем предложения на проживания в отеле такого уровня уже превышают 100 тысяч рублей. "Пятерки" готовы принимать гостей, заплативших за декаду в июне от 115 тысяч рублей на двоих. Верхняя планка уже превышает два миллиона рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), сочи, новости - туризм
Туризм, отдых в России, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Сочи, Новости - Туризм
Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в отелях Сочи летом
АТОР: в Сочи цена номера в трехзвездочном отеле в июне - от 68 тысяч рублей
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Туроператоры определили, в какую сумму обойдется проживание в отелях Сочи в июне, сообщает
АТОР.
Туристы активнее, чем год назад, бронируют отдых в Сочи. Растет число тех, кто покупает пакетные туры, но больше всего путешественников, которые заказывают у компаний только наземное обслуживание (отель, трансфер, экскурсии), а дорогу оплачивают самостоятельно.
Сейчас цены соотносимы с прошлогодними, но ближе к лету они подрастут, прогнозируют участники рынка.
В марте забронировать десятидневный отдых на июнь в трехзвездочной гостинице с завтраком можно как минимум за 68 тысяч рублей на двоих. Большинство предложений – в районе 90 тысяч.
Примерно столько же – от 87 тысяч рублей на двоих — стоит десятидневный отдых в "четверке". Но в среднем предложения на проживания в отеле такого уровня уже превышают 100 тысяч рублей.
"Пятерки" готовы принимать гостей, заплативших за декаду в июне от 115 тысяч рублей на двоих. Верхняя планка уже превышает два миллиона рублей.
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