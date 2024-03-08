https://ria.ru/20240308/sochi-1931754230.html

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в отелях Сочи летом

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в отелях Сочи летом - РИА Новости, 08.03.2024

Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в отелях Сочи летом

Туроператоры определили, в какую сумму обойдется проживание в отелях Сочи в июне, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T04:26

2024-03-08T04:26

2024-03-08T04:26

туризм

отдых в россии

ассоциация туроператоров россии (атор)

сочи

новости - туризм

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Туроператоры определили, в какую сумму обойдется проживание в отелях Сочи в июне, сообщает АТОР. Туристы активнее, чем год назад, бронируют отдых в Сочи. Растет число тех, кто покупает пакетные туры, но больше всего путешественников, которые заказывают у компаний только наземное обслуживание (отель, трансфер, экскурсии), а дорогу оплачивают самостоятельно. Сейчас цены соотносимы с прошлогодними, но ближе к лету они подрастут, прогнозируют участники рынка. В марте забронировать десятидневный отдых на июнь в трехзвездочной гостинице с завтраком можно как минимум за 68 тысяч рублей на двоих. Большинство предложений – в районе 90 тысяч. Примерно столько же – от 87 тысяч рублей на двоих — стоит десятидневный отдых в "четверке". Но в среднем предложения на проживания в отеле такого уровня уже превышают 100 тысяч рублей. "Пятерки" готовы принимать гостей, заплативших за декаду в июне от 115 тысяч рублей на двоих. Верхняя планка уже превышает два миллиона рублей.

https://ria.ru/20240310/olimpiada-1925779902.html

сочи

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

отдых в россии, ассоциация туроператоров россии (атор), сочи, новости - туризм