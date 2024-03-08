https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html

Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей

Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей - РИА Новости, 08.03.2024

Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей

Запросы семьи находятся в центре внимания и в абсолютном приоритете российских властей, которые будут делать все возможное, чтобы многодетные и молодые семьи,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:10

2024-03-08T00:10

2024-03-08T07:47

общество

россия

8 марта

празднование 8 марта

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Запросы семьи находятся в центре внимания и в абсолютном приоритете российских властей, которые будут делать все возможное, чтобы многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства, заявил президент России Владимир Путин. "Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений. А бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций", - сказал он в видеопоздравлении с Международным женским днем. "Сегодня в России семья, ее интересы, запросы - в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать все возможное, чтобы семьи с детьми, в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства", - добавил он.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта "Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта 2024-03-08T00:10 true PT3M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, 8 марта, празднование 8 марта, владимир путин