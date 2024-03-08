https://ria.ru/20240308/semi-1931844880.html
Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей
Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей - РИА Новости, 08.03.2024
Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей
Запросы семьи находятся в центре внимания и в абсолютном приоритете российских властей, которые будут делать все возможное, чтобы многодетные и молодые семьи,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T00:10
2024-03-08T00:10
2024-03-08T07:47
общество
россия
8 марта
празднование 8 марта
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Запросы семьи находятся в центре внимания и в абсолютном приоритете российских властей, которые будут делать все возможное, чтобы многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства, заявил президент России Владимир Путин. "Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений. А бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций", - сказал он в видеопоздравлении с Международным женским днем. "Сегодня в России семья, ее интересы, запросы - в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать все возможное, чтобы семьи с детьми, в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства", - добавил он.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта
"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта
2024-03-08T00:10
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общество, россия, 8 марта, празднование 8 марта, владимир путин
Общество, Россия, 8 марта, Празднование 8 марта, Владимир Путин
Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей
Путин: власти сделают все возможное для поддержки семей в России
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Запросы семьи находятся в центре внимания и в абсолютном приоритете российских властей, которые будут делать все возможное, чтобы многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства, заявил президент России Владимир Путин.
"Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений. А бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций", - сказал он в видеопоздравлении с Международным женским днем.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
"Сегодня в России семья, ее интересы, запросы - в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать все возможное, чтобы семьи с детьми, в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства", - добавил он.