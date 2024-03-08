https://ria.ru/20240308/sammit-1931947341.html

СМИ: КНР и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине

СМИ: КНР и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине - РИА Новости, 08.03.2024

СМИ: КНР и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине

Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T20:43

2024-03-08T20:43

2024-03-08T21:59

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники. "Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют "прагматичный" взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом "потемкинской деревни", — говорится в публикации.Отмечается, что ни в Швейцарии, ни в Китае вариант переговоров без России не считают реальным. Кроме того, по словам информированных о встрече источников, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил представителям ЕС, что саммит "не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку". При этом источники из стран ЕС назвали такую инициативу "неудачной", однако при принятии решения они все же будут руководствоваться позицией Киева."Я сомневаюсь, что Москва приедет. <...> А если это произойдет до выборов (в Европарламент. — Прим. ред.), то будет давление со стороны Франции и других стран, чтобы не создавать впечатления, будто мы в чем-то уступаем России", — приводит издание слова французского дипломата.В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов по урегулированию.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.

https://ria.ru/20240226/sammit-1929537469.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сергей лавров, швейцария, андрей ермак, ли хуэй, евросоюз, европарламент