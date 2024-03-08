СМИ: КНР и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине
SCMP: Швейцария и Китай призвали пригласить Россию на мирный саммит по Украине
Берн. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Пекин и Берн настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине в Швейцарии, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на источники.
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"Источники, близкие к переговорам, заявили, что две страны разделяют "прагматичный" взгляд на то, как достичь мира, и что формат без участия обеих сторон рискует стать дипломатическим эквивалентом "потемкинской деревни", — говорится в публикации.
Отмечается, что ни в Швейцарии, ни в Китае вариант переговоров без России не считают реальным. Кроме того, по словам информированных о встрече источников, специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй заявил представителям ЕС, что саммит "не может быть конференцией, на которой разрабатывается план, который затолкнут россиянам в глотку".
При этом источники из стран ЕС назвали такую инициативу "неудачной", однако при принятии решения они все же будут руководствоваться позицией Киева.
"Я сомневаюсь, что Москва приедет. <...> А если это произойдет до выборов (в Европарламент. — Прим. ред.), то будет давление со стороны Франции и других стран, чтобы не создавать впечатления, будто мы в чем-то уступаем России", — приводит издание слова французского дипломата.
"Формула мира", которую продвигает Киев, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". В Москве ее считают полностью оторванной от реальности.
В середине января президент Швейцарии Виола Амхерд сообщала, что Зеленский попросил организовать мирный саммит. Как отмечал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев хочет провести серию саммитов по урегулированию.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по Украине. По словам Владимира Путина, если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужно отказаться от театральных жестов и отменить законодательный запрет на них. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности.