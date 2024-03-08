https://ria.ru/20240308/rys-1931904188.html

В Испании поймали рысь, привезенную из России под видом кота

В Испании поймали рысь, привезенную из России под видом кота - РИА Новости, 08.03.2024

В Испании поймали рысь, привезенную из России под видом кота

Гражданская гвардия Испании изъяла в испанском городе Марбелья степную рысь, привезенную из Москвы под видом домашнего кота, сообщает МВД. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:37

2024-03-08T14:37

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании изъяла в испанском городе Марбелья степную рысь, привезенную из Москвы под видом домашнего кота, сообщает МВД. "Гражданская гвардия... обнаружила экземпляр степной рыси в городе Марбелья", - говорится в заявлении на сайте МВД Испании. Как отмечает ведомство, сообщение поступило от местного жителя, который заявил о присутствии 20-килограммовой рыси в саду одного из домов. По данным МВД, животное сбежало из другого дома примерно в 20 километрах. "Сотрудники гражданской гвардии установили местонахождение владельца и выяснили, что животное было незаконно приобретено и перевезено воздушным транспортом в 2022 году из Москвы и заявлено для въезда в страну в качестве домашней кошки", - говорится в заявлении. Согласно информации МВД, после поимки степная рысь была передана в центр спасения экзотических млекопитающих в провинции Аликанте.

https://ria.ru/20240226/rys-1929589426.html

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