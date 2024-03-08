Рейтинг@Mail.ru
В Испании поймали рысь, привезенную из России под видом кота - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/rys-1931904188.html
В Испании поймали рысь, привезенную из России под видом кота
В Испании поймали рысь, привезенную из России под видом кота - РИА Новости, 08.03.2024
В Испании поймали рысь, привезенную из России под видом кота
Гражданская гвардия Испании изъяла в испанском городе Марбелья степную рысь, привезенную из Москвы под видом домашнего кота, сообщает МВД. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:37
2024-03-08T14:37
испания
москва
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931902956_0:321:458:579_1920x0_80_0_0_2b8789c055ef160725d5595adaf4ec04.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании изъяла в испанском городе Марбелья степную рысь, привезенную из Москвы под видом домашнего кота, сообщает МВД. "Гражданская гвардия... обнаружила экземпляр степной рыси в городе Марбелья", - говорится в заявлении на сайте МВД Испании. Как отмечает ведомство, сообщение поступило от местного жителя, который заявил о присутствии 20-килограммовой рыси в саду одного из домов. По данным МВД, животное сбежало из другого дома примерно в 20 километрах. "Сотрудники гражданской гвардии установили местонахождение владельца и выяснили, что животное было незаконно приобретено и перевезено воздушным транспортом в 2022 году из Москвы и заявлено для въезда в страну в качестве домашней кошки", - говорится в заявлении. Согласно информации МВД, после поимки степная рысь была передана в центр спасения экзотических млекопитающих в провинции Аликанте.
https://ria.ru/20240226/rys-1929589426.html
https://ria.ru/20221123/ostanki-1833526087.html
испания
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931902956_0:261:458:605_1920x0_80_0_0_1d29a59f1ca6828ab4770c746bb21142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
испания, москва, россия, в мире
Испания, Москва, Россия, В мире
В Испании поймали рысь, привезенную из России под видом кота

В Испании поймали степную рысь, привезенную из России под видом домашнего кота

© Фото : Civil Guard (Spain)Степная рысь, привезенная в Испанию из Москвы под видом домашнего кота
Степная рысь, привезенная в Испанию из Москвы под видом домашнего кота - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Фото : Civil Guard (Spain)
Степная рысь, привезенная в Испанию из Москвы под видом домашнего кота
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании изъяла в испанском городе Марбелья степную рысь, привезенную из Москвы под видом домашнего кота, сообщает МВД.
«
"Гражданская гвардия... обнаружила экземпляр степной рыси в городе Марбелья", - говорится в заявлении на сайте МВД Испании.
Рысь, пойманная охотоведами в жилом доме в Приамурье
В Приамурье поймали вторую за неделю рысь в жилом доме
26 февраля, 16:14
Как отмечает ведомство, сообщение поступило от местного жителя, который заявил о присутствии 20-килограммовой рыси в саду одного из домов. По данным МВД, животное сбежало из другого дома примерно в 20 километрах.
«
"Сотрудники гражданской гвардии установили местонахождение владельца и выяснили, что животное было незаконно приобретено и перевезено воздушным транспортом в 2022 году из Москвы и заявлено для въезда в страну в качестве домашней кошки", - говорится в заявлении.
Согласно информации МВД, после поимки степная рысь была передана в центр спасения экзотических млекопитающих в провинции Аликанте.
Амурский тигр
В Приморье возбудили уголовные дела после обнаружения останков тигров
23 ноября 2022, 02:41
 
ИспанияМоскваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала