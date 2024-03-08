https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

Наступает век войн — Россия может его предотвратить

Наступает век войн — Россия может его предотвратить - РИА Новости, 08.03.2024

Наступает век войн — Россия может его предотвратить

РИА Новости публикует фрагмент статьи почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова. Полная версия статьи будет... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:04

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РИА Новости публикует фрагмент статьи почетного председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова. Полная версия статьи будет представлена в журнале "Россия в глобальной политике".Крайне опасный мир предстоящих двух десятилетий требует коррекции внешнеполитической и оборонной политики. Они должны быть основаны на концепции "крепость Россия" — не автаркии, но максимально возможной самостоятельности, суверенитета, защищенности, независимости, концентрации на внутреннем развитии.Европа — когда-то наш и многих других народов модернизационный маяк — быстро идет к геополитическому ничтожеству и, надеюсь ошибиться, к разложению. Все еще богатый рынок стоит пытаться использовать, но главный вектор в отношении субконтинента — моральное и политическое отгораживание. Потеряв сначала душу — христианство, они теряют и плоды века Просвещения — рационализм. К тому же евробюрократия по внешней указке сама навязывает России отторжение. Поблагодарим ее.Разрыв с Европой — нелегкое испытание для многих русских. Но его нужно пройти как можно быстрее. Естественно, отгораживание не должно стать принципом и быть тотальным. Но разговоры о воссоздании системы европейской безопасности — опасная химера. Системы сотрудничества и безопасности нужно строить в рамках континента будущего — Большой Евразии, приглашая заинтересованные и интересные нам европейские страны.Политика "крепость Россия" требует максимального невовлечения в конфликты, которые будут вспыхивать в ходе начавшегося "геостратегического землетрясения". Мы весьма удачно не втянулись в очередные армяно-азербайджанский и израиле-палестинский конфликты. Но, естественно, нельзя повторять украинский провал, когда к власти в сопредельных странах приходят антироссийские элиты или они дестабилизируются извне.Пойдя на упреждающее (хотя и запоздалое) начало активных военных действий против Запада на Украине, мы, действуя в русле старых представлений, не рассчитывали, что противник развяжет большую войну. И не пустили с самого начала в ход активное ядерное сдерживание-устрашение. Медлим до сих пор. Этим мы не только прокладываем дорогу для гибели сотен тысяч и миллионов, если учитывать потери от резкого ухудшения качества жизни, людей на Украине, десятков тысяч наших мужчин. Но и оказываем плохую услугу всему миру. Агрессор, а им де-факто является Запад, остается безнаказанным. Расчищается путь для новых агрессий.Мы забыли азы стратегии сдерживания. Стороне, обладающей большим конвенциональным, людским, экономическим потенциалом, выгодно снижение роли ядерного сдерживания, и наоборот. Усиление опоры на ядерное сдерживание, ускорение движения по лестнице эскалации призвано убедить Запад, что у него есть три выхода применительно к военному конфликту на Украине. Первое — отступить с достоинством. Второе — быть разгромленным, сбежать, как из Афганистана, и получить волну вооруженных, в том числе отмороженных, беженцев. Или — третье — получить все то же самое, но только с ядерными ударами по своей территории и сопутствующим развалом обществ.В русской традиции — нанесение сокрушительного поражения европейскому вторжению с последующей договоренностью о новом порядке.Так сделал Александр I с Кутузовым и де Толли в 1812-1814 годах — дальше были договоренности Венского конгресса. Затем Сталин с Жуковым, Коневым, Рокоссовским снова разгромили общеевропейскую армию (на этот раз под предводительством Гитлера) — был заключен Потсдамский мирный договор. Но я не согласен с аргументами в пользу такого окончания очередной агрессии. Ведь чтобы заключить такой договор сейчас, потребовалось бы расчистить дорогу русским войскам ядерным оружием. И все равно понести огромные потери. В том числе моральные. Ведь это будет наступательная война. Гарантом прекращения агрессии должны служить достоверное и надежное ядерное сдерживание и буфер безопасности на территории Западной Украины. СВО надо продолжать до победы. Противник должен знать, что, если он не отступит, легендарное русское долготерпение закончится. И за гибель каждого русского солдата придется платить тысячами жизней с другой стороны.Активизируя ядерное сдерживание, мы не только отрезвим агрессоров, но и окажем неоценимую услугу всему человечеству. Другого предохранителя от серии войн и большого термоядерного конфликта пока нет.Российская политика должна гласно исходить из того, что НАТО — враждебный блок, доказавший агрессивность своей прошлой политикой и де-факто ведущий против России войну. Поэтому любые (в том числе упреждающие ядерные) удары по нему морально и политически оправданны. Прежде всего это касается стран, активно участвующих в поддержке киевской хунты. Старые и особенно новые члены альянса должны понимать, что после вступления в блок их безопасность кардинально ослабла, а компрадорские правящие элиты поставили их на грань жизни и смерти.Требуется изменение (в том числе частично гласное) списка целей для ядерных ударов возмездия. Нужно четче продумать, кого мы собираемся сдерживать. Нет уверенности, что для западной глобалистской олигархии угроза удара возмездия даже по территории их собственных стран является достаточным сдерживающим фактором. Попросту говоря, ее не волнует благо даже собственных граждан и могут не испугать жертвы среди них.Может быть, стоит предусмотреть в качестве целей первой волны, даже и упредительных ударов возмездия места скоплений этой олигархии? Глобалистский олигархат или "глубинное государство" не должны надеяться, что смогут спастись, подобно Ною с его благочестивым семейством и животными на ковчеге.Главная задача — предотвращение накатывающейся волны конфликтов, предотвращение века войн, их эскалации на глобальный термоядерный уровень.А поэтому идти вверх по лестнице ядерного сдерживания нужно и безотносительно к войне на Украине. В развитие уже сделанным или планирующимся шагам полагаю целесообразным быстро вести дело к возобновлению испытаний ядерного оружия. Сначала подземных, а если этого окажется недостаточно, то провести испытание "Царь-бомбы — 2" — на Новой Земле, минимизируя ущерб природе своей страны и дружественных государств мирового большинства.Рано или поздно предстоит изменить официальную российскую политику и в области нераспространения ядерного оружия. Прошлая была небесполезна: уменьшала риски несанкционированного применения ядерного оружия, ядерного терроризма. Но она была несправедлива в отношении многих незападных государств и давно перестала работать. Исторически, философски распространение способствовало миру. Ужасно представить, что произошло бы, не получи ядерное оружие СССР, а затем Китай. Индия, произведя ядерные испытания, стала чувствовать себя явно спокойнее в отношениях с более мощным Китаем. Индо-пакистанский конфликт тлеет, но со времени получения обеими странами ядерного статуса масштаб столкновений сократился.Ограниченное ядерное распространение может оказаться полезным и как барьер на пути создания и использования биооружия. Повышение уровня ядерной угрозы может стать сдерживающим фактором милитаризации технологий искусственного интеллекта. И главное — ядерное оружие, в том числе его распространение, необходимо для восстановления переставших действовать функций ядерного сдерживания — не только предотвращения больших войн с применением обычных вооружений, но и гонки обычных вооружений. Неядерную войну нельзя выиграть, если у потенциального противника есть ядерное оружие и, главное, готовность к его применению.Уже сейчас повышение опоры на ядерное сдерживание необходимо для охлаждения потерявших разум европейских "лидеров", болтающих о неизбежности столкновения России и НАТО и призывающих готовить к этому вооруженные силы. Этим болтунам и их слушателям нужно напомнить, что в случае войны между Россией и НАТО в Европе от многих европейских стран альянса мало что останется уже в первые дни после развязывания конфликта.Разумеется, распространение несет и риски. Но в условиях начавшегося мирового беспорядка и передела они гораздо меньше, нежели те, что порождены ослаблением ядерного сдерживания.Полицентричный и устойчивый миропорядок будущего не наступит без ядерной многосторонности.Разумеется, некоторые страны должны быть навсегда и твердо лишены права обладать ядерным арсеналом или даже приближаться к его обретению. Германия, развязавшая две мировые войны, устроившая геноцид, обязана стать законной целью упреждающего удара и быть просто уничтожена, если протянет руки к ядерной бомбе. Впрочем, уже сейчас, забыв про свою чудовищную историю, она нарывается на такое наказание, выступая реваншистским государством, главным европейским спонсором войны на Украине. В Европе схожей участи должны бояться и все страны, участвовавшие во вторжении Гитлера на территорию СССР.Некоторые из изложенных предложений вызовут волну критики, как и статьи о ядерном сдерживании прошлого года. Но они оказались крайне полезными и для отечественного, и для мирового стратегического сообщества, заставили его выйти из летаргического сна "стратегического паразитизма".Если мы переживем предстоящие два десятилетия, избежим еще одного века войн, каким был XX, особенно его первая половина, наши дети и внуки станут жить в многокрасочном, многокультурном, гораздо более справедливом мире.

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https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html

https://ria.ru/20240306/bezopasnost-1931468628.html

https://ria.ru/20240306/obekty-1931434590.html

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931176549.html

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Сергей Караганов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880236454_501:0:1582:1081_100x100_80_0_0_8fe83e921c60844ebe1fbd235be16854.jpg

аналитика, россия, украина, европа, нато