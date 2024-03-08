https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов - РИА Новости, 08.03.2024
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:13
2024-03-08T12:13
2024-03-08T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявлением о "красных линиях", стремится опоясать свою страну траурной лентой. Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции. "Слова Макрона лишний раз подчеркивают, что в его безумии нет никаких границ. Он давно слетел с катушек и ведет себя за гранью понимания нормальных людей. Красная линия в черной окантовке - это уже траурная лента. Похоже, что Макрон хочет этой траурной лентой опоясать всю Францию", - сказал Рогов агентству. По его словам, президент Франции является марионеткой наднациональных элит, которые не имеют ничего общего с интересами страны. "Макрон разжигает конфликт по максимуму, оставляя даже не мину замедленного действия, а подожженную пороховую бочку тому, кто сменит его в президентском кресле", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, россия, украина, владимир рогов, эммануэль макрон, дмитрий медведев
В мире, Франция, Россия, Украина, Владимир Рогов, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов
Рогов: Макрон заявлением о красных линиях хочет опоясать Францию траурной лентой
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявлением о "красных линиях", стремится опоясать свою страну траурной лентой.
Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины
"нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев
отметил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции.
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"Слова Макрона лишний раз подчеркивают, что в его безумии нет никаких границ. Он давно слетел с катушек и ведет себя за гранью понимания нормальных людей. Красная линия в черной окантовке - это уже траурная лента. Похоже, что Макрон хочет этой траурной лентой опоясать всю Францию", - сказал Рогов агентству.
По его словам, президент Франции является марионеткой наднациональных элит, которые не имеют ничего общего с интересами страны.
"Макрон разжигает конфликт по максимуму, оставляя даже не мину замедленного действия, а подожженную пороховую бочку тому, кто сменит его в президентском кресле", - сказал Рогов.
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