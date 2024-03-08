Рейтинг@Mail.ru
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов - РИА Новости, 08.03.2024
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:13
2024-03-08T12:13
в мире
франция
россия
украина
владимир рогов
эммануэль макрон
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40717/16/407171672_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa9655f253412c0b6d36186cdde2a9e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявлением о "красных линиях", стремится опоясать свою страну траурной лентой. Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции. "Слова Макрона лишний раз подчеркивают, что в его безумии нет никаких границ. Он давно слетел с катушек и ведет себя за гранью понимания нормальных людей. Красная линия в черной окантовке - это уже траурная лента. Похоже, что Макрон хочет этой траурной лентой опоясать всю Францию", - сказал Рогов агентству. По его словам, президент Франции является марионеткой наднациональных элит, которые не имеют ничего общего с интересами страны. "Макрон разжигает конфликт по максимуму, оставляя даже не мину замедленного действия, а подожженную пороховую бочку тому, кто сменит его в президентском кресле", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
франция
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40717/16/407171672_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_e76bd1f731282792e7538a07a9d1ac11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, украина, владимир рогов, эммануэль макрон, дмитрий медведев
В мире, Франция, Россия, Украина, Владимир Рогов, Эммануэль Макрон, Дмитрий Медведев
Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов

Рогов: Макрон заявлением о красных линиях хочет опоясать Францию траурной лентой

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявлением о "красных линиях", стремится опоясать свою страну траурной лентой.
Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Сотрут с лица земли". Макрон разгневал американцев обещанием по Украине
Вчера, 05:39
"Слова Макрона лишний раз подчеркивают, что в его безумии нет никаких границ. Он давно слетел с катушек и ведет себя за гранью понимания нормальных людей. Красная линия в черной окантовке - это уже траурная лента. Похоже, что Макрон хочет этой траурной лентой опоясать всю Францию", - сказал Рогов агентству.
По его словам, президент Франции является марионеткой наднациональных элит, которые не имеют ничего общего с интересами страны.
"Макрон разжигает конфликт по максимуму, оставляя даже не мину замедленного действия, а подожженную пороховую бочку тому, кто сменит его в президентском кресле", - сказал Рогов.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России
7 марта, 18:48
 
В миреФранцияРоссияУкраинаВладимир РоговЭммануэль МакронДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала