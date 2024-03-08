https://ria.ru/20240308/rogov-1931888734.html

Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов

Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов - РИА Новости, 08.03.2024

Макрон хочет опоясать Францию траурной лентой, заявил Рогов

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:13

2024-03-08T12:13

2024-03-08T12:13

в мире

франция

россия

украина

владимир рогов

эммануэль макрон

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявлением о "красных линиях", стремится опоясать свою страну траурной лентой. Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV. В свою очередь, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что у РФ после слов французского президента больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции. "Слова Макрона лишний раз подчеркивают, что в его безумии нет никаких границ. Он давно слетел с катушек и ведет себя за гранью понимания нормальных людей. Красная линия в черной окантовке - это уже траурная лента. Похоже, что Макрон хочет этой траурной лентой опоясать всю Францию", - сказал Рогов агентству. По его словам, президент Франции является марионеткой наднациональных элит, которые не имеют ничего общего с интересами страны. "Макрон разжигает конфликт по максимуму, оставляя даже не мину замедленного действия, а подожженную пороховую бочку тому, кто сменит его в президентском кресле", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20240308/obeschanie-1931856231.html

https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, россия, украина, владимир рогов, эммануэль макрон, дмитрий медведев