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В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов
В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов - РИА Новости, 08.03.2024
В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что пока рано говорить о том, планирует ли глава государства совершить поездку в новые... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:02
2024-03-08T12:02
2024-03-08T12:03
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что пока рано говорить о том, планирует ли глава государства совершить поездку в новые регионы страны до президентских выборов."Пока еще рано говорить. Вы знаете, он там (в новых регионах - ред.) бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу", - сообщил Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов
Песков заявил, что пока рано говорить, посетит ли Путин новые регионы до выборов