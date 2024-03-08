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В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов

В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов - РИА Новости, 08.03.2024

В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что пока рано говорить о том, планирует ли глава государства совершить поездку в новые... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:02

2024-03-08T12:02

2024-03-08T12:03

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что пока рано говорить о том, планирует ли глава государства совершить поездку в новые регионы страны до президентских выборов."Пока еще рано говорить. Вы знаете, он там (в новых регионах - ред.) бывал, бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но когда это случится, точно вам сказать не могу", - сообщил Песков РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин