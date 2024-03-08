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Голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака - РИА Новости, 08.03.2024
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Шоубиз
 
19:43 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/razvod-1931940719.html
Голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака
Голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака - РИА Новости, 08.03.2024
Голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака
Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем, режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье, сообщает журнал People со ссылкой на... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T19:43
2024-03-08T19:43
шоубиз
франция
натали портман
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем, режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье, сообщает журнал People со ссылкой на представителя актрисы. "Натали Портман восемь месяцев назад незаметно подала на развод с Бенджамином Мильпье, ее мужем, режиссером и хореографом, с которым они прожили 11 лет, и теперь бывшая пара официально разведена, эксклюзивно подтверждает People", - говорится в сообщении журнала. По данным People, развод был завершен в феврале во Франции, где уже бывшие супруги живут с двумя своими детьми. Источники, близкие к актрисе, рассказали, что развод последовал за сообщениями об измене Мильпье. Сам процесс дался актрисе непросто, однако близкие люди сплотились вокруг нее и помогли пережить расставание.
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франция, натали портман
Шоубиз, Франция, Натали Портман
Голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

People: голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

© AP Photo / Invision / Joel RyanНатали Портман с мужем бывшим Бенжаменом Мильпье
Натали Портман с мужем бывшим Бенжаменом Мильпье - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Invision / Joel Ryan
Натали Портман с мужем бывшим Бенжаменом Мильпье . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем, режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье, сообщает журнал People со ссылкой на представителя актрисы.
«
"Натали Портман восемь месяцев назад незаметно подала на развод с Бенджамином Мильпье, ее мужем, режиссером и хореографом, с которым они прожили 11 лет, и теперь бывшая пара официально разведена, эксклюзивно подтверждает People", - говорится в сообщении журнала.
По данным People, развод был завершен в феврале во Франции, где уже бывшие супруги живут с двумя своими детьми.
Источники, близкие к актрисе, рассказали, что развод последовал за сообщениями об измене Мильпье. Сам процесс дался актрисе непросто, однако близкие люди сплотились вокруг нее и помогли пережить расставание.
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ШоубизФранцияНатали Портман
 
 
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