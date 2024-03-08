https://ria.ru/20240308/razvod-1931940719.html

Голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака - РИА Новости, 08.03.2024

Голливудская актриса Натали Портман развелась с мужем после 11 лет брака

Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем, режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье, сообщает журнал People со ссылкой на... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T19:43

2024-03-08T19:43

2024-03-08T19:43

шоубиз

франция

натали портман

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем, режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье, сообщает журнал People со ссылкой на представителя актрисы. "Натали Портман восемь месяцев назад незаметно подала на развод с Бенджамином Мильпье, ее мужем, режиссером и хореографом, с которым они прожили 11 лет, и теперь бывшая пара официально разведена, эксклюзивно подтверждает People", - говорится в сообщении журнала. По данным People, развод был завершен в феврале во Франции, где уже бывшие супруги живут с двумя своими детьми. Источники, близкие к актрисе, рассказали, что развод последовал за сообщениями об измене Мильпье. Сам процесс дался актрисе непросто, однако близкие люди сплотились вокруг нее и помогли пережить расставание.

https://ria.ru/20240125/lazareva-1923461023.html

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франция, натали портман