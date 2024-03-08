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В ДНР предрекли развал ЕС после заявления Макрона - РИА Новости, 08.03.2024
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05:21 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/razval-1931856063.html
В ДНР предрекли развал ЕС после заявления Макрона
В ДНР предрекли развал ЕС после заявления Макрона - РИА Новости, 08.03.2024
В ДНР предрекли развал ЕС после заявления Макрона
Советник главы ДНР Ян Гагин усмотрел раскол в отношениях между Францией и Германией и спрогнозировал развал ЕС и НАТО после слов французского президента... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T05:21
2024-03-08T05:21
в мире
сша
россия
франция
эммануэль макрон
евросоюз
нато
ян гагин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин усмотрел раскол в отношениях между Францией и Германией и спрогнозировал развал ЕС и НАТО после слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что у Парижа больше нет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева. Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий". Гагин напомнил, что еще совсем недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против поставок Киеву крылатых ракет Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве. По его словам, позиция Шольца, судя по всему, противоречит взглядам Макрона. "Намечается раскол в отношениях Франции и Германии. При этом такой же раскол ждет и другие страны Евросоюза и НАТО - разваливается как экономический союз, так и военный союз. Потому что они не готовы и не хотят воевать с Россией", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, Шольц "старается сгладить все углы, потому что не хочет войны с Россией", и поэтому он будет пытаться дистанцироваться от Франции. "Но, учитывая, что Макрон является проводником интересов США, а также он сейчас наладил партнерство с Великобританией, он тоже мечется между ними - между конкурентами в этом большом союзе. То есть сейчас и ЕС, и НАТО очень неоднородны, ведь большинство стран, входящих в союз, не хотят воевать с Россией, однако Вашингтон и Лондон подталкивают их к этому. Они привыкли делать все не своими руками, ведь американских солдат, как и британских, на этой войне не будет - они подталкивают к этой войне французов, немцев, поляков и другие страны", - подчеркнул Гагин. Кроме того, отметил он, санкции против России убивают экономики Евросоюза в пользу США, и если так и дальше будут развиваться события, в ближайшее время можно будет наблюдать "развал как Евросоюза, так и НАТО".
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, сша, россия, франция, эммануэль макрон, евросоюз, нато, ян гагин, олаф шольц
В мире, США, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО, Ян Гагин, Олаф Шольц
В ДНР предрекли развал ЕС после заявления Макрона

Советник Пушилина предрек развал ЕС после заявления Макрона о красных линиях

© РИА НовостиСоветник главы правительства ДНР Ян Гагин
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости
Советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин усмотрел раскол в отношениях между Францией и Германией и спрогнозировал развал ЕС и НАТО после слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что у Парижа больше нет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева.
Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий".
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Гагин напомнил, что еще совсем недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц выступал против поставок Киеву крылатых ракет Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве. По его словам, позиция Шольца, судя по всему, противоречит взглядам Макрона.
"Намечается раскол в отношениях Франции и Германии. При этом такой же раскол ждет и другие страны Евросоюза и НАТО - разваливается как экономический союз, так и военный союз. Потому что они не готовы и не хотят воевать с Россией", - сказал Гагин РИА Новости.
По его словам, Шольц "старается сгладить все углы, потому что не хочет войны с Россией", и поэтому он будет пытаться дистанцироваться от Франции.
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Европа дала задний ход
6 марта, 08:00
"Но, учитывая, что Макрон является проводником интересов США, а также он сейчас наладил партнерство с Великобританией, он тоже мечется между ними - между конкурентами в этом большом союзе. То есть сейчас и ЕС, и НАТО очень неоднородны, ведь большинство стран, входящих в союз, не хотят воевать с Россией, однако Вашингтон и Лондон подталкивают их к этому. Они привыкли делать все не своими руками, ведь американских солдат, как и британских, на этой войне не будет - они подталкивают к этой войне французов, немцев, поляков и другие страны", - подчеркнул Гагин.
Кроме того, отметил он, санкции против России убивают экономики Евросоюза в пользу США, и если так и дальше будут развиваться события, в ближайшее время можно будет наблюдать "развал как Евросоюза, так и НАТО".
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В миреСШАРоссияФранцияЭммануэль МакронЕвросоюзНАТОЯн ГагинОлаф Шольц
 
 
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