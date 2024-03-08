https://ria.ru/20240308/rasprostranenie-1931909388.html

В Испании задержали 12 человек за распространение детской порнографии

В Испании задержали 12 человек за распространение детской порнографии - РИА Новости, 08.03.2024

В Испании задержали 12 человек за распространение детской порнографии

Гражданская гвардия Испании задержала 12 человек, предположительно занимавшихся распространением детской порнографии, а также развращением несовершеннолетних,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:16

2024-03-08T15:16

2024-03-08T15:16

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МАДРИД, 8 мар - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала 12 человек, предположительно занимавшихся распространением детской порнографии, а также развращением несовершеннолетних, говорится в распространённом в пятницу пресс-релизе министерства внутренних дел королевства. "Агенты гражданской гвардии и национальной полиции в рамках совместной операции задержали в общей сложности 12 человек за возможные преступления, связанные с хранением и распространением детской порнографии и развращением несовершеннолетних", — говорится в сообщении. Согласно ведомству, в ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о существовании нескольких групп, куда без их разрешения добавлялись несовершеннолетние. В них распространялись материалы порнографического содержания, а также сообщения, разжигающие ненависть, расизм, гомофобию и фашизм. В результате расследования был задержан 14-летний подросток, который из своего дома в Сан-Себастьяне предположительно управлял "главным компьютером", с которого "были начаты и динамизированы преступные действия", а также мобильным телефоном, использовавшимся для распространения многочисленных видео- и фотофайлов высокой интенсивности, где были запечатлены "младенцы, девочки предпубертатного возраста и несовершеннолетние". Отмечается, что в рамках дела, еще 44 человека находятся под следствием.

https://ria.ru/20231024/sud-1904914659.html

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в мире, испания