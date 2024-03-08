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В ЕК сообщили, когда выдвинут переговорные рамки по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 08.03.2024
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21:03 08.03.2024 (обновлено: 21:13 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/ramki-1931949778.html
В ЕК сообщили, когда выдвинут переговорные рамки по членству Украины в ЕС
В ЕК сообщили, когда выдвинут переговорные рамки по членству Украины в ЕС - РИА Новости, 08.03.2024
В ЕК сообщили, когда выдвинут переговорные рамки по членству Украины в ЕС
Еврокомиссия на следующей неделе намерена подготовить предложение по переговорным рамкам, необходимым для начала процесса переговоров о вступлении Украины в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T21:03
2024-03-08T21:13
в мире
украина
киев
молдавия
валдис домбровскис
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Еврокомиссия на следующей неделе намерена подготовить предложение по переговорным рамкам, необходимым для начала процесса переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис в ходе визита в Киев. "На следующей неделе мы подготовим проект переговорных рамок, который затем будет передан на утверждение государств-членов. После этого они смогут утвердить переговорные рамки, как только остающиеся четыре реформы для вступления будут проведены Украиной", - сказал Домбровскис, слова которого приводит пресс-служба ЕК. Что касается финансовой помощи Украине, то, по словам замглавы ЕК, первый транш в размере 4,5 миллиарда евро (по 1,5 миллиарда за период с января по март, соответственно) будет отправлен Киеву в марте, тогда как следующий транш в размере 1,5 миллиарда поступит в апреле.Говоря о военной помощи Киеву, Домбровскис указал, что в 2024 году страны ЕС якобы планируют потратить на это 21 миллиард евро. "Но это основано на неполной информации, реальная цифра будет еще больше", - заверил Киев замглавы ЕК.Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условия для такого шага. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240307/klimat-1931629476.html
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в мире, украина, киев, молдавия, валдис домбровскис, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Молдавия, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, Евросоюз
В ЕК сообщили, когда выдвинут переговорные рамки по членству Украины в ЕС

ЕК: на следующей неделе выдвинут переговорные рамки по членству Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар - РИА Новости. Еврокомиссия на следующей неделе намерена подготовить предложение по переговорным рамкам, необходимым для начала процесса переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис в ходе визита в Киев.
«
"На следующей неделе мы подготовим проект переговорных рамок, который затем будет передан на утверждение государств-членов. После этого они смогут утвердить переговорные рамки, как только остающиеся четыре реформы для вступления будут проведены Украиной", - сказал Домбровскис, слова которого приводит пресс-служба ЕК.
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Что касается финансовой помощи Украине, то, по словам замглавы ЕК, первый транш в размере 4,5 миллиарда евро (по 1,5 миллиарда за период с января по март, соответственно) будет отправлен Киеву в марте, тогда как следующий транш в размере 1,5 миллиарда поступит в апреле.
Говоря о военной помощи Киеву, Домбровскис указал, что в 2024 году страны ЕС якобы планируют потратить на это 21 миллиард евро. "Но это основано на неполной информации, реальная цифра будет еще больше", - заверил Киев замглавы ЕК.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Европейские лидеры также поручили ЕК на следующем этапе подготовить программу для начала таких переговоров, выдвинув ряд условия для такого шага.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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