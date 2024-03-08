Taurus не решат конфликт на Украине, заявил Писториус
Писториус: дальнобойные ракеты не станут решающими для конфликта на Украине
© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Предоставление Киеву ракет дальнего действия и среди них немецких Taurus не станет решающим в конфликте на Украине, Германия не намерена переходить эту линию, заявил германский министр обороны Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом.
"Никто не хочет вводить войска в Украину. Конечно, такие дискуссии ведутся и дальше. Но их следует прекратить. Теперь перейдем к другому аспекту - ракетам дальнего радиуса действия. Мы всегда подчеркивали, что такие ракеты дальнего действа не решат эту войну", - подчеркнул Писториус, чья речь транслировалась телеканалом Phoenix.
По словам немецкого министра, такие ракеты "могли бы помочь в той или иной точке" на фронте, однако Германия не намерена "переступать решающую линию" и не готова поставлять ракеты Taurus.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.