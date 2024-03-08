https://ria.ru/20240308/rakety-1931889423.html

Taurus не решат конфликт на Украине, заявил Писториус

Taurus не решат конфликт на Украине, заявил Писториус - РИА Новости, 08.03.2024

Taurus не решат конфликт на Украине, заявил Писториус

Предоставление Киеву ракет дальнего действия и среди них немецких Taurus не станет решающим в конфликте на Украине, Германия не намерена переходить эту линию,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:18

2024-03-08T12:18

2024-03-08T12:41

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украина

германия

борис писториус

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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Предоставление Киеву ракет дальнего действия и среди них немецких Taurus не станет решающим в конфликте на Украине, Германия не намерена переходить эту линию, заявил германский министр обороны Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Антти Хяккяненом."Никто не хочет вводить войска в Украину. Конечно, такие дискуссии ведутся и дальше. Но их следует прекратить. Теперь перейдем к другому аспекту - ракетам дальнего радиуса действия. Мы всегда подчеркивали, что такие ракеты дальнего действа не решат эту войну", - подчеркнул Писториус, чья речь транслировалась телеканалом Phoenix.По словам немецкого министра, такие ракеты "могли бы помочь в той или иной точке" на фронте, однако Германия не намерена "переступать решающую линию" и не готова поставлять ракеты Taurus.Ранее канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок крылатых ракет Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее сообщал, что это стало бы нарушением "красных линий" и сделало бы Германию участницей войны.

https://ria.ru/20240308/nuland-1931870621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, германия, борис писториус