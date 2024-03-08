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СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак - РИА Новости, 08.03.2024
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17:29 08.03.2024 (обновлено: 17:34 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/rak-1931923519.html
СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак
СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак
В средствах от прыщей обнаружили повышенный уровень вещества, превращающегося в канцероген, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:29
2024-03-08T17:34
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В средствах от прыщей обнаружили повышенный уровень вещества, превращающегося в канцероген, сообщил Bloomberg."Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак", — говорится в статье.Американская независимая лаборатория Valisure провела исследование и выяснила, что средства для борьбы с прыщами от брендов Proactiv, Target Corp.’s Up &amp; Up, Clinique и Clearasil содержат активное вещество бензоилпероксид. Как утверждают эксперты, при высокой температуре, например, при хранении в душной ванной комнате, оно может расщепляться, образуя бензол.По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, бензол — это естественный компонент бензина и табачного дыма. В больших количествах он может вызывать лейкемию.Valisure попросила Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать лекарства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген, резюмируется в публикации.
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в мире, сша
В мире, США
СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак

Bloomberg: в популярных средствах от прыщей обнаружили канцерогенное вещество

© Depositphotos.com / Olga Yastremska, New Africa, AfrЖенщина выдавливает из тюбика мазь
Женщина выдавливает из тюбика мазь - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© Depositphotos.com / Olga Yastremska, New Africa, Afr
Женщина выдавливает из тюбика мазь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В средствах от прыщей обнаружили повышенный уровень вещества, превращающегося в канцероген, сообщил Bloomberg.
"Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак", — говорится в статье.
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Американская независимая лаборатория Valisure провела исследование и выяснила, что средства для борьбы с прыщами от брендов Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, Clinique и Clearasil содержат активное вещество бензоилпероксид. Как утверждают эксперты, при высокой температуре, например, при хранении в душной ванной комнате, оно может расщепляться, образуя бензол.
По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, бензол — это естественный компонент бензина и табачного дыма. В больших количествах он может вызывать лейкемию.
Valisure попросила Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать лекарства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген, резюмируется в публикации.
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