https://ria.ru/20240308/rak-1931923519.html

СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак

СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак - РИА Новости, 08.03.2024

СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак

В средствах от прыщей обнаружили повышенный уровень вещества, превращающегося в канцероген, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:29

2024-03-08T17:29

2024-03-08T17:34

в мире

сша

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В средствах от прыщей обнаружили повышенный уровень вещества, превращающегося в канцероген, сообщил Bloomberg."Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак", — говорится в статье.Американская независимая лаборатория Valisure провела исследование и выяснила, что средства для борьбы с прыщами от брендов Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, Clinique и Clearasil содержат активное вещество бензоилпероксид. Как утверждают эксперты, при высокой температуре, например, при хранении в душной ванной комнате, оно может расщепляться, образуя бензол.По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, бензол — это естественный компонент бензина и табачного дыма. В больших количествах он может вызывать лейкемию.Valisure попросила Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать лекарства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген, резюмируется в публикации.

https://ria.ru/20240223/mikroby-1928990862.html

https://ria.ru/20211208/pryschi-1762671261.html

сша

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2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша