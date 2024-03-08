https://ria.ru/20240308/rak-1931923519.html
СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак
СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак
В средствах от прыщей обнаружили повышенный уровень вещества, превращающегося в канцероген, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:29
2024-03-08T17:29
2024-03-08T17:34
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В средствах от прыщей обнаружили повышенный уровень вещества, превращающегося в канцероген, сообщил Bloomberg."Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак", — говорится в статье.Американская независимая лаборатория Valisure провела исследование и выяснила, что средства для борьбы с прыщами от брендов Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, Clinique и Clearasil содержат активное вещество бензоилпероксид. Как утверждают эксперты, при высокой температуре, например, при хранении в душной ванной комнате, оно может расщепляться, образуя бензол.По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, бензол — это естественный компонент бензина и табачного дыма. В больших количествах он может вызывать лейкемию.Valisure попросила Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать лекарства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген, резюмируется в публикации.
https://ria.ru/20240223/mikroby-1928990862.html
https://ria.ru/20211208/pryschi-1762671261.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
СМИ: в популярных средствах от прыщей нашли вещество, вызывающее рак
Bloomberg: в популярных средствах от прыщей обнаружили канцерогенное вещество
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
В средствах от прыщей обнаружили повышенный уровень вещества, превращающегося в канцероген, сообщил Bloomberg
.
"Средства для лечения прыщей пополняют список широко используемых потребительских товаров, в которых обнаружено большое количество химических веществ, вызывающих рак", — говорится в статье.
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Американская независимая лаборатория Valisure провела исследование и выяснила, что средства для борьбы с прыщами от брендов Proactiv, Target Corp.’s Up & Up, Clinique и Clearasil содержат активное вещество бензоилпероксид. Как утверждают эксперты, при высокой температуре, например, при хранении в душной ванной комнате, оно может расщепляться, образуя бензол.
По данным Центра США
по контролю и профилактике заболеваний, бензол — это естественный компонент бензина и табачного дыма. В больших количествах он может вызывать лейкемию.
Valisure попросила Управление по контролю за продуктами и лекарствами США отозвать лекарства для проблемной кожи, которые могут образовать такой опасный канцероген, резюмируется в публикации.
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