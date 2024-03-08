https://ria.ru/20240308/putin-1931890536.html
В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина
В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина - РИА Новости, 08.03.2024
В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина
График поездок президента России Владимира Путина напряженный, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:33
2024-03-08T12:33
2024-03-08T12:35
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. График поездок президента России Владимира Путина напряженный, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него в целом сейчас напряженный достаточно график поездок, он будет продолжаться дальше после выборов", - сказал Песков.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина
Песков: у Путина напряженный график поездок, который продолжится после выборов