https://ria.ru/20240308/putin-1931890536.html

В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина

В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина - РИА Новости, 08.03.2024

В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина

График поездок президента России Владимира Путина напряженный, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:33

2024-03-08T12:33

2024-03-08T12:35

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. График поездок президента России Владимира Путина напряженный, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него в целом сейчас напряженный достаточно график поездок, он будет продолжаться дальше после выборов", - сказал Песков.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков