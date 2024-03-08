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В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина - РИА Новости, 08.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:33 08.03.2024 (обновлено: 12:35 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/putin-1931890536.html
В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина
В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина - РИА Новости, 08.03.2024
В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина
График поездок президента России Владимира Путина напряженный, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:33
2024-03-08T12:35
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. График поездок президента России Владимира Путина напряженный, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."У него в целом сейчас напряженный достаточно график поездок, он будет продолжаться дальше после выборов", - сказал Песков.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о напряженном графике поездок Путина

Песков: у Путина напряженный график поездок, который продолжится после выборов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. График поездок президента России Владимира Путина напряженный, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У него в целом сейчас напряженный достаточно график поездок, он будет продолжаться дальше после выборов", - сказал Песков.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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