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Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 08.03.2024
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11:33 08.03.2024 (обновлено: 17:17 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/putin-1931883226.html
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 08.03.2024
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Восемь из десяти (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 82% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:33
2024-03-08T17:17
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
политика
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МОСКВА, 8 МАР — РИА Новости. Восемь из десяти (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 82% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.Большинство (83%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, семь процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда.На вопрос о доверии президенту 82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, девять процентов россиян скорее не доверяют ему.Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html
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Дарья Буймова
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353
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Политика
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 83% россиян положительно оценивают работу Путина, 82% доверяют ему

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 МАР — РИА Новости. Восемь из десяти (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 82% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большинство (83%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, семь процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"
Вчера, 07:05
На вопрос о доверии президенту 82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, девять процентов россиян скорее не доверяют ему.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. 7 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь
7 марта, 13:30
 
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