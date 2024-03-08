https://ria.ru/20240308/putin-1931883226.html
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 08.03.2024
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
Восемь из десяти (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 82% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:33
2024-03-08T11:33
2024-03-08T17:17
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владимир путин
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МОСКВА, 8 МАР — РИА Новости. Восемь из десяти (83%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 82% доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.Большинство (83%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, семь процентов скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда.На вопрос о доверии президенту 82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, девять процентов россиян скорее не доверяют ему.Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 1-3 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240308/tramp-1931860504.html
https://ria.ru/20240307/putin-1931704875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус, политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус, Политика
Опрос: более 80 процентов россиян положительно оценивают работу Путина
ФОМ: 83% россиян положительно оценивают работу Путина, 82% доверяют ему