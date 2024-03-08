https://ria.ru/20240308/putin-1931845002.html

Путин напомнил о потрясающем предназначении женщины

Путин напомнил о потрясающем предназначении женщины - РИА Новости, 08.03.2024

Путин напомнил о потрясающем предназначении женщины

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем напомнил о потрясающем предназначении женщины - материнстве. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T00:12

2024-03-08T00:12

2024-03-08T00:12

общество

россия

владимир путин

8 марта

празднование 8 марта

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем напомнил о потрясающем предназначении женщины - материнстве. Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта. "Материнство – потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она не выбрала, каких бы высот здесь не достигала, это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми", - сказал глава государства в своем видеопоздравлении.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта "Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта 2024-03-08T00:12 true PT3M33S

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общество, россия, владимир путин, 8 марта, празднование 8 марта