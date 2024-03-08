https://ria.ru/20240308/putin-1931845002.html
Путин напомнил о потрясающем предназначении женщины
Путин напомнил о потрясающем предназначении женщины - РИА Новости, 08.03.2024
Путин напомнил о потрясающем предназначении женщины
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем напомнил о потрясающем предназначении женщины - материнстве. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T00:12
2024-03-08T00:12
2024-03-08T00:12
общество
россия
владимир путин
8 марта
празднование 8 марта
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем напомнил о потрясающем предназначении женщины - материнстве. Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта. "Материнство – потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она не выбрала, каких бы высот здесь не достигала, это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми", - сказал глава государства в своем видеопоздравлении.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта
"Вами невозможно не восхищаться". Путин поздравил россиянок с 8 Марта
2024-03-08T00:12
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общество, россия, владимир путин, 8 марта, празднование 8 марта
Общество, Россия, Владимир Путин, 8 марта, Празднование 8 марта
Путин напомнил о потрясающем предназначении женщины
Путин напомнил о потрясающем предназначении женщины - материнстве
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем напомнил о потрясающем предназначении женщины - материнстве.
Международный женский день отмечается в пятницу, 8 марта.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
"Материнство – потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она не выбрала, каких бы высот здесь не достигала, это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми", - сказал глава государства в своем видеопоздравлении.