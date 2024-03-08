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Как помирятся Иван Иванович и Тарас Никифорович

Как помирятся Иван Иванович и Тарас Никифорович - РИА Новости, 08.03.2024

Как помирятся Иван Иванович и Тарас Никифорович

Слова Владимира Путина, сказанные им на Всемирном форуме молодежи в Сочи, — "уверен, что рано или поздно воссоединение (русских и украинцев), во всяком случае... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:03

аналитика

владимир путин

евросоюз

россия

украина

специальная военная операция на украине

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Слова Владимира Путина, сказанные им на Всемирном форуме молодежи в Сочи, — "уверен, что рано или поздно воссоединение (русских и украинцев), во всяком случае на духовном уровне, произойдет и это неизбежно" — звучат как парадокс. Ведь сейчас между нашими странами конфликт в самой острой стадии.Однако Путин отличается от большинства мировых политиков тем, что думает на годы и десятилетия вперед и рассчитывает тоже на много ходов вперед, пока его противники пыхтят над ходом следующим. Если изменить временную перспективу, очевидно, что президент России прав: примирение русских и украинцев непременно произойдет, хотя путь к нему будет долог и труден.Нам некуда деться от своей географии — мы обречены оставаться соседями. Нам не вытравить из себя общее прошлое, генетическую память, культурное наследие. Совершенно неслучайно на Украине сегодня массово фанатеют от "Слова пацана", а украинские девушки распевают в TikTok "Мой мармеладный".Да, сейчас на той стороне фронта технично раскочегаривается массовое безумие: социум приучают вариться в истерической ненависти к "москалям" и неистово обожать Запад. Но инструментальный характер этого психоза очевиден. Украинцев еще ждет горькое похмелье, разочарование и отрезвление.Разумеется, речь не идет о примирении с теми менеджерами, которых Вашингтон посадил в Киеве, тем более что к украинцам эти персонажи никакого отношения не имеют — это просто вожди-кочевники, нанятые за мелкий прайс. Нет, речь о простых людях, миллионах простых людей Украины.Все войны рано или поздно заканчиваются миром. Даже немцев русские смогли простить, перевоспитать, привести в чувство. Помнится, в конце 80-х мы с моим папой поехали в ГДР. В берлинском трамвае нас услышал дедок, сидевший на месте для инвалидов. "Русиш?" — спросил он и задрал штанину на ноге. "Сталинград!" — сказал он, указывая на свой протез и улыбаясь во весь рот. Мы переглянулись, пожали плечами, тоже улыбнулись — всякое бывает. Никакой ненависти в этом деде не было и в помине, он нам подсказал потом, где наша остановка.Европейцы воевали друг с другом столетиями — нещадно, кроваво, истребляя все живое на своем пути. А сегодня немцы едут в Париж гулять по Лувру, а французы едут на Октоберфест в Мюнхен, и все друг другу улыбаются. Понятно, что там множество подтекстов за этими улыбочками, но результат налицо — объединенные в ЕС народы гораздо более успешны, чем если бы они прозябали поодиночке.Что уж говорить про войны гражданские — а ведь именно она сейчас и идет между русскими и украинцами. Сто лет назад Россия пережила очередной раунд гражданского противостояния. Он был гораздо более масштабным, чем то, что происходит сейчас, и тем не менее стороны нашли в себе силы примириться. Миллионы людей, еще вчера стрелявших друг в друга, сумели простить и вместе выстроить великолепную сверхдержаву, которая досталась в наследство нашим поколениям.Неизбежны при этом были личные драмы, всегда было много людей, которым трудно было вписаться в послевоенный мир. У Алексея Толстого есть замечательный рассказ на эту тему — "Гадюка".Путин подчеркнул, что сейчас воссоединению русских и украинцев мешают "самые отвратительные проявления национализма", "это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине".Хотелось бы добавить, что этот яд смертелен. Бывшую УССР он убил буквально, без метафор. Страна разорена до основания, закабалена долгами на поколения вперед, проигрывает безнадежную войну. Миллионы граждан — причем самых продвинутых и обеспеченных — бежали из страны с мечтой никогда туда не возвращаться. Сотни тысяч были убиты. А начиналось все с того, что людей приучили "пышаться" своей национальной принадлежностью. Ну что, "допышались", молодцы. Это страшный и горький урок для всех нас.Англосаксы любят и умеют разгуливать подобный национализм среди народов, которые планируют стравить между собой. Это очень старая стратегия: так обрекали на взаимное уничтожение индийские княжества, так истребляли одно за другим индейские племена, так раскармливали Третий рейх. В любой стране мира нацики сегодня — их боевой интернациональный отряд, который терроризирует местное население и готовит его к безнадежным, бессмысленным и бесконечным войнам. Обрекает на смерть, короче говоря. Нам очень важно не подхватить эту умственную заразу — она соблазнительна, но смертельно опасна.Нет ничего приятнее для Запада, чем смотреть на братоубийственный конфликт русских и украинцев. Нет ничего страшнее для него, чем наше воссоединение. Можете кидать в меня тапками, но мне хочется мечтать о том времени, когда Иван Иванович и Тарас Никифорович простят друг другу все вольные и невольные прегрешения, помирятся и вместе будут строить нашу великую Россию.

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https://ria.ru/20240127/rusofobiya-1923875546.html

https://ria.ru/20240209/rossiya-1926312748.html

https://ria.ru/20240302/metodichki-1930665967.html

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аналитика, владимир путин, евросоюз, россия, украина