https://ria.ru/20240308/predozheniya-1931958204.html

Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров

Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров - РИА Новости, 09.03.2024

Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров

Предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров будут представлены президенту, в соответствии с Конституцией он может инициировать... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-08T22:50

2024-03-08T22:50

2024-03-09T00:38

россия

константин косачев

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров будут представлены президенту, в соответствии с Конституцией он может инициировать соответствующие процессы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести ревизию международных договоров России и денонсировать те, которые не выгодны стране."Эта работа, во-первых, должна быть систематизирована. Понятно, что в каких-то элементах она уже делается, но она должна быть обобщена, систематизирована. Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту РФ, потому что в соответствии с Конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров", - сказал Косачев в эфире "Россия 24". При этом он отметил, что у России на данный момент более 15 тысяч международных договоров.

https://ria.ru/20240308/putin-1931890536.html

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россия, константин косачев, совет федерации рф, валентина матвиенко