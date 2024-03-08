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Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров - РИА Новости, 09.03.2024
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22:50 08.03.2024 (обновлено: 00:38 09.03.2024)
https://ria.ru/20240308/predozheniya-1931958204.html
Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров
Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров - РИА Новости, 09.03.2024
Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров
Предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров будут представлены президенту, в соответствии с Конституцией он может инициировать... РИА Новости, 09.03.2024
2024-03-08T22:50
2024-03-09T00:38
россия
константин косачев
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров будут представлены президенту, в соответствии с Конституцией он может инициировать соответствующие процессы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести ревизию международных договоров России и денонсировать те, которые не выгодны стране."Эта работа, во-первых, должна быть систематизирована. Понятно, что в каких-то элементах она уже делается, но она должна быть обобщена, систематизирована. Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту РФ, потому что в соответствии с Конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров", - сказал Косачев в эфире "Россия 24". При этом он отметил, что у России на данный момент более 15 тысяч международных договоров.
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россия, константин косачев, совет федерации рф, валентина матвиенко
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
Путину представят предложения по денонсации невыгодных договоров

Путину представят предложения по денонсации невыгодных для России договоров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров будут представлены президенту, в соответствии с Конституцией он может инициировать соответствующие процессы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила провести ревизию международных договоров России и денонсировать те, которые не выгодны стране.
«
"Эта работа, во-первых, должна быть систематизирована. Понятно, что в каких-то элементах она уже делается, но она должна быть обобщена, систематизирована. Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту РФ, потому что в соответствии с Конституцией его право инициировать денонсацию ранее заключенных международных договоров", - сказал Косачев в эфире "Россия 24".
При этом он отметил, что у России на данный момент более 15 тысяч международных договоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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