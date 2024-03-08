https://ria.ru/20240308/polsha-1931919461.html

В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку

В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку - РИА Новости, 08.03.2024

В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку

Польские климатические активистки отметили Международный женский день обливанием краской памятника Варшавской русалке на Вислинских бульварах. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T16:34

2024-03-08T16:34

2024-03-08T16:34

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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польские климатические активистки отметили Международный женский день обливанием краской памятника Варшавской русалке на Вислинских бульварах. Климатическая инициатива "Последнее поколение" опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой две молодые женщины поливают памятник Варшавской русалке из ведер оранжевой краской. "Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоеванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа – это война. А война – это насилие", - заявила одна из участниц акции. Обе активистки практически сразу были задержаны полицией. "Женщины были задержаны. С ним будут проводиться процессуальные действия", - рассказала журналистам представитель полиции Варшавы Барбара Щерба. Она уточнила, что если задержанные понесут ответственность за повреждение имущества, им грозит до 5 лет тюрьмы. Однако за повреждение самого памятника наказание может составлять до 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231230/aktivisty-1919173018.html

https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, варшава