https://ria.ru/20240308/polsha-1931919461.html
В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку
В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку - РИА Новости, 08.03.2024
В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку
Польские климатические активистки отметили Международный женский день обливанием краской памятника Варшавской русалке на Вислинских бульварах. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:34
2024-03-08T16:34
2024-03-08T16:34
в мире
польша
варшава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931918797_0:117:774:552_1920x0_80_0_0_a472bbecb7facfd33444486dca0386ac.jpg
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польские климатические активистки отметили Международный женский день обливанием краской памятника Варшавской русалке на Вислинских бульварах. Климатическая инициатива "Последнее поколение" опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой две молодые женщины поливают памятник Варшавской русалке из ведер оранжевой краской. "Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоеванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа – это война. А война – это насилие", - заявила одна из участниц акции. Обе активистки практически сразу были задержаны полицией. "Женщины были задержаны. С ним будут проводиться процессуальные действия", - рассказала журналистам представитель полиции Варшавы Барбара Щерба. Она уточнила, что если задержанные понесут ответственность за повреждение имущества, им грозит до 5 лет тюрьмы. Однако за повреждение самого памятника наказание может составлять до 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231230/aktivisty-1919173018.html
https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931918797_0:165:775:746_1920x0_80_0_0_29ff01b1a0c472bc452cbf34c0b7577d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава
В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку
Польские климатические активистки отметили 8 Марта обливанием краской памятника
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польские климатические активистки отметили Международный женский день обливанием краской памятника Варшавской русалке на Вислинских бульварах.
Климатическая инициатива "Последнее поколение" опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой две молодые женщины поливают памятник Варшавской русалке из ведер оранжевой краской.
Климатические активисты заблокировали трассу в Амстердаме
"Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоеванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа – это война. А война – это насилие", - заявила одна из участниц акции.
Обе активистки практически сразу были задержаны полицией. "Женщины были задержаны. С ним будут проводиться процессуальные действия", - рассказала журналистам представитель полиции Варшавы
Барбара Щерба.
Она уточнила, что если задержанные понесут ответственность за повреждение имущества, им грозит до 5 лет тюрьмы. Однако за повреждение самого памятника наказание может составлять до 8 лет лишения свободы.
В Польше медведь напал на экологического активиста