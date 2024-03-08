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В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку - РИА Новости, 08.03.2024
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16:34 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/polsha-1931919461.html
В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку
В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку - РИА Новости, 08.03.2024
В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку
Польские климатические активистки отметили Международный женский день обливанием краской памятника Варшавской русалке на Вислинских бульварах. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:34
2024-03-08T16:34
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польские климатические активистки отметили Международный женский день обливанием краской памятника Варшавской русалке на Вислинских бульварах. Климатическая инициатива "Последнее поколение" опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой две молодые женщины поливают памятник Варшавской русалке из ведер оранжевой краской. "Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоеванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа – это война. А война – это насилие", - заявила одна из участниц акции. Обе активистки практически сразу были задержаны полицией. "Женщины были задержаны. С ним будут проводиться процессуальные действия", - рассказала журналистам представитель полиции Варшавы Барбара Щерба. Она уточнила, что если задержанные понесут ответственность за повреждение имущества, им грозит до 5 лет тюрьмы. Однако за повреждение самого памятника наказание может составлять до 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231230/aktivisty-1919173018.html
https://ria.ru/20231115/napadenie-1909616316.html
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в мире, польша, варшава
В мире, Польша, Варшава
В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку

Польские климатические активистки отметили 8 Марта обливанием краской памятника

© Ostatnie PokolenieПольские климатические активистки облили краской памятник Варшавской русалке
Польские климатические активистки облили краской памятник Варшавской русалке
© Ostatnie Pokolenie
Польские климатические активистки облили краской памятник Варшавской русалке
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польские климатические активистки отметили Международный женский день обливанием краской памятника Варшавской русалке на Вислинских бульварах.
Климатическая инициатива "Последнее поколение" опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой две молодые женщины поливают памятник Варшавской русалке из ведер оранжевой краской.
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"Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоеванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа – это война. А война – это насилие", - заявила одна из участниц акции.
Обе активистки практически сразу были задержаны полицией. "Женщины были задержаны. С ним будут проводиться процессуальные действия", - рассказала журналистам представитель полиции Варшавы Барбара Щерба.
Она уточнила, что если задержанные понесут ответственность за повреждение имущества, им грозит до 5 лет тюрьмы. Однако за повреждение самого памятника наказание может составлять до 8 лет лишения свободы.
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