https://ria.ru/20240308/polsha-1931910075.html

Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России

Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России - РИА Новости, 08.03.2024

Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России

Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T15:25

2024-03-08T15:25

2024-03-08T20:29

россия

белоруссия

польша

мария захарова

еврокомиссия

экономика

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ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости. Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. На заседании в пятницу была принята резолюция, призывающая Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. Данную резолюцию поддержали все фракции парламента. Сейм в резолюции отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран". В документе заявили о "моральной обязанности" прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению России и поддерживающей ее Белоруссии в свете конфликта на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.

https://ria.ru/20240307/polsha-1931651051.html

https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html

россия

белоруссия

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, польша, мария захарова, еврокомиссия, экономика