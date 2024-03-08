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Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России - РИА Новости, 08.03.2024
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15:25 08.03.2024 (обновлено: 20:29 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/polsha-1931910075.html
Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России
Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России - РИА Новости, 08.03.2024
Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России
Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:25
2024-03-08T20:29
россия
белоруссия
польша
мария захарова
еврокомиссия
экономика
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ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости. Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. На заседании в пятницу была принята резолюция, призывающая Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. Данную резолюцию поддержали все фракции парламента. Сейм в резолюции отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран". В документе заявили о "моральной обязанности" прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению России и поддерживающей ее Белоруссии в свете конфликта на Украине. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
https://ria.ru/20240307/polsha-1931651051.html
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россия, белоруссия, польша, мария захарова, еврокомиссия, экономика
Россия, Белоруссия, Польша, Мария Захарова, Еврокомиссия, Экономика
Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России

Сейм Польши принял резолюцию об эмбарго на ввоз продуктов из России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 мар — РИА Новости. Сейм Польши принял резолюцию о наложении эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии.
На заседании в пятницу была принята резолюция, призывающая Еврокомиссию наложить эмбарго на ввоз сельскохозяйственных и пищевых продуктов из России и Белоруссии. Данную резолюцию поддержали все фракции парламента.
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Сейм в резолюции отмечает, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии "продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран". В документе заявили о "моральной обязанности" прекратить торговлю, которая может прямо или косвенно способствовать укреплению России и поддерживающей ее Белоруссии в свете конфликта на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.
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