https://ria.ru/20240308/politsiya-1931923069.html

Полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул в аэропорту

Полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул в аэропорту - РИА Новости, 08.03.2024

Полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул в аэропорту

Молдавская полиция оттеснила провокаторов, которые накинулись с оскорблениями на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, когда она выходила из аэропорта... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T17:19

2024-03-08T17:19

2024-03-08T17:19

россия

гагаузия

сочи

владимир путин

валентина матвиенко

евгения гуцул

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925683813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f682835cff7dd61b9346b160e2a7647.jpg

КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Молдавская полиция оттеснила провокаторов, которые накинулись с оскорблениями на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, когда она выходила из аэропорта Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. В кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые - с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно. Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

https://ria.ru/20240308/politsiya-1931918552.html

россия

гагаузия

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, гагаузия, сочи, владимир путин, валентина матвиенко, евгения гуцул, совет федерации рф