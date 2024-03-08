https://ria.ru/20240308/politsiya-1931923069.html
Полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул в аэропорту
Полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул в аэропорту - РИА Новости, 08.03.2024
Полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул в аэропорту
Молдавская полиция оттеснила провокаторов, которые накинулись с оскорблениями на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, когда она выходила из аэропорта... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T17:19
2024-03-08T17:19
2024-03-08T17:19
россия
гагаузия
сочи
владимир путин
валентина матвиенко
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КИШИНЕВ, 8 мар - РИА Новости. Молдавская полиция оттеснила провокаторов, которые накинулись с оскорблениями на главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, когда она выходила из аэропорта Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. В кишиневском аэропорту на выходе из зала прилета ее встречали родственники и соратники, некоторые - с цветами. Из аэропорта Гуцул вышла беспрепятственно. Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с прошлой пятницы находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
https://ria.ru/20240308/politsiya-1931918552.html
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россия, гагаузия, сочи, владимир путин, валентина матвиенко, евгения гуцул, совет федерации рф
Россия, Гагаузия, Сочи, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ
Полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул в аэропорту
Полиция оттеснила накинувшихся с оскорблениями на Гуцул в аэропорту Кишинева