Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 08.03.2024 (обновлено: 15:09 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/plan-1931888528.html
Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину
Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину - РИА Новости, 08.03.2024
Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к тому, что, если фронт на Украине будет двигаться в сторону Одессы или Киева, Париж может ввести РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:12
2024-03-08T15:09
в мире
франция
украина
одесса
эммануэль макрон
дмитрий песков
нато
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg
ПАРИЖ, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к тому, что, если фронт на Украине будет двигаться в сторону Одессы или Киева, Париж может ввести в республику войска, заявил депутат Нацсобрания, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель в эфире телеканала BFMTV."Президент не сказал, что русские продвинутся в сторону Одессы или Киева. Как я это вижу: он готовит общественное мнение к тому, что Франция вмешается в этот конфликт, говоря нам: "А если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева, что мы будем делать? Не должно быть никаких лимитов в нашем вмешательстве". Так он представляет вещи, но не следует играть на страхе французов", — заявил политик.Руссель уточнил, что на встрече с лидерами оппозиции Макрон изложил ситуацию "на 900 километров линии фронта на востоке Украины, как она есть сейчас".По мнению депутата, сегодня "все должно быть сделано для того, чтобы Франция не стала соучастницей в этом конфликте и не вступила в прямую конфронтацию с Россией". Как он отметил, "стратегическая двусмысленность", которой, согласно окружению президента, Макрон хотел добиться своими высказываниями, как раз позволяет думать, что Франция может вмешаться в конфликт."Я задал ему вопрос: "В начале конфликта вы говорили, что должны быть красные линии, которые нельзя переходить, чтобы не стать соучастником и не вступать в войну с Россией. Существует ли такая красная линия сегодня?" Он мне ответил: "Нет, более не должно быть границ, суть конфликта изменилась", — рассказал Руссель.Таким образом, по мнению лидера коммунистов, Макрон ясно допускает возможность, что Франция завтра может вступить в войну с Россией."Меня это беспокоит, потому что с помощью этих слов он участвует в военной эскалации, потому что каждый раз это новый шаг в сторону глобального разжигания этого конфликта и это опасно", — добавил депутат.Как рассказал Руссель, Макрон утверждает, что Россия сегодня якобы попросила о прекращении огня. При этом французский лидер заявил о недопустимости для Запада соглашаться на требования Москвы, так как при остановке боевых действий она сможет перевооружиться. Глава Коммунистической партии назвал такую позицию Макрона "удивительной вещью", так как, по мнению Русселя, именно остановка боевых действий может стать началом мирных переговоров.Накануне президент Франции провел переговоры с лидерами оппозиции, чтобы попытаться убедить их поддержать увеличение поддержки Украины. Но главы оппозиции и президент не пришли к соглашению по мерам поддержки Киева, при этом лидеры партий предостерегли Макрона от втягивания Парижа в конфликт на Украине.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240308/vsu-1931878740.html
https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html
франция
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_350:54:2558:1710_1920x0_80_0_0_6a2e52d05f174ac1386cdaa695b92d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, одесса, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, политика
В мире, Франция, Украина, Одесса, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, Политика
Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину

Руссель: Макрон хочет ввести войска на Украину при наступлении РФ на Киев

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к тому, что, если фронт на Украине будет двигаться в сторону Одессы или Киева, Париж может ввести в республику войска, заявил депутат Нацсобрания, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель в эфире телеканала BFMTV.
«
"Президент не сказал, что русские продвинутся в сторону Одессы или Киева. Как я это вижу: он готовит общественное мнение к тому, что Франция вмешается в этот конфликт, говоря нам: "А если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева, что мы будем делать? Не должно быть никаких лимитов в нашем вмешательстве". Так он представляет вещи, но не следует играть на страхе французов", — заявил политик.
Люди на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Наступает век войн — Россия может его предотвратить
Вчера, 08:00
Руссель уточнил, что на встрече с лидерами оппозиции Макрон изложил ситуацию "на 900 километров линии фронта на востоке Украины, как она есть сейчас".
По мнению депутата, сегодня "все должно быть сделано для того, чтобы Франция не стала соучастницей в этом конфликте и не вступила в прямую конфронтацию с Россией". Как он отметил, "стратегическая двусмысленность", которой, согласно окружению президента, Макрон хотел добиться своими высказываниями, как раз позволяет думать, что Франция может вмешаться в конфликт.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
1 марта, 08:00
"Я задал ему вопрос: "В начале конфликта вы говорили, что должны быть красные линии, которые нельзя переходить, чтобы не стать соучастником и не вступать в войну с Россией. Существует ли такая красная линия сегодня?" Он мне ответил: "Нет, более не должно быть границ, суть конфликта изменилась", — рассказал Руссель.
Таким образом, по мнению лидера коммунистов, Макрон ясно допускает возможность, что Франция завтра может вступить в войну с Россией.
"Меня это беспокоит, потому что с помощью этих слов он участвует в военной эскалации, потому что каждый раз это новый шаг в сторону глобального разжигания этого конфликта и это опасно", — добавил депутат.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
Как рассказал Руссель, Макрон утверждает, что Россия сегодня якобы попросила о прекращении огня. При этом французский лидер заявил о недопустимости для Запада соглашаться на требования Москвы, так как при остановке боевых действий она сможет перевооружиться. Глава Коммунистической партии назвал такую позицию Макрона "удивительной вещью", так как, по мнению Русселя, именно остановка боевых действий может стать началом мирных переговоров.
Накануне президент Франции провел переговоры с лидерами оппозиции, чтобы попытаться убедить их поддержать увеличение поддержки Украины. Но главы оппозиции и президент не пришли к соглашению по мерам поддержки Киева, при этом лидеры партий предостерегли Макрона от втягивания Парижа в конфликт на Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Бросили лучших". На Западе раскрыли, что произошло с ВСУ на линии фронта
Вчера, 10:49
В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет.
Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули, что он не посоветовался с Национальным собранием.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"За копейки": в Европе раскрыли зловещий план Запада по Украине
Вчера, 10:38
 
В миреФранцияУкраинаОдессаЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала