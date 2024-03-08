https://ria.ru/20240308/plan-1931888528.html

Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину

Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину - РИА Новости, 08.03.2024

Во Франции рассказали о плане Макрона по вводу войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к тому, что, если фронт на Украине будет двигаться в сторону Одессы или Киева, Париж может ввести РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:12

2024-03-08T12:12

2024-03-08T15:09

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ПАРИЖ, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон готовит общественное мнение к тому, что, если фронт на Украине будет двигаться в сторону Одессы или Киева, Париж может ввести в республику войска, заявил депутат Нацсобрания, лидер партии коммунистов Фабьен Руссель в эфире телеканала BFMTV."Президент не сказал, что русские продвинутся в сторону Одессы или Киева. Как я это вижу: он готовит общественное мнение к тому, что Франция вмешается в этот конфликт, говоря нам: "А если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева, что мы будем делать? Не должно быть никаких лимитов в нашем вмешательстве". Так он представляет вещи, но не следует играть на страхе французов", — заявил политик.Руссель уточнил, что на встрече с лидерами оппозиции Макрон изложил ситуацию "на 900 километров линии фронта на востоке Украины, как она есть сейчас".По мнению депутата, сегодня "все должно быть сделано для того, чтобы Франция не стала соучастницей в этом конфликте и не вступила в прямую конфронтацию с Россией". Как он отметил, "стратегическая двусмысленность", которой, согласно окружению президента, Макрон хотел добиться своими высказываниями, как раз позволяет думать, что Франция может вмешаться в конфликт."Я задал ему вопрос: "В начале конфликта вы говорили, что должны быть красные линии, которые нельзя переходить, чтобы не стать соучастником и не вступать в войну с Россией. Существует ли такая красная линия сегодня?" Он мне ответил: "Нет, более не должно быть границ, суть конфликта изменилась", — рассказал Руссель.Таким образом, по мнению лидера коммунистов, Макрон ясно допускает возможность, что Франция завтра может вступить в войну с Россией."Меня это беспокоит, потому что с помощью этих слов он участвует в военной эскалации, потому что каждый раз это новый шаг в сторону глобального разжигания этого конфликта и это опасно", — добавил депутат.Как рассказал Руссель, Макрон утверждает, что Россия сегодня якобы попросила о прекращении огня. При этом французский лидер заявил о недопустимости для Запада соглашаться на требования Москвы, так как при остановке боевых действий она сможет перевооружиться. Глава Коммунистической партии назвал такую позицию Макрона "удивительной вещью", так как, по мнению Русселя, именно остановка боевых действий может стать началом мирных переговоров.Накануне президент Франции провел переговоры с лидерами оппозиции, чтобы попытаться убедить их поддержать увеличение поддержки Украины. Но главы оппозиции и президент не пришли к соглашению по мерам поддержки Киева, при этом лидеры партий предостерегли Макрона от втягивания Парижа в конфликт на Украине.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

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