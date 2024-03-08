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США и Иордания сбросили с воздуха более 11,5 тысячи пайков для жителей Газы
США и Иордания сбросили с воздуха более 11,5 тысячи пайков для жителей Газы - РИА Новости, 08.03.2024
США и Иордания сбросили с воздуха более 11,5 тысячи пайков для жителей Газы
США и Иордания провели очередную совместную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава более 11,5 тысячи наборов РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:09
2024-03-08T23:09
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. США и Иордания провели очередную совместную операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху, сбросив жителям анклава более 11,5 тысячи наборов продуктов питания, сообщило центральное командования США (CENTCOM). "Центральное командование США и королевские ВВС Иордании 8 марта примерно в 13.30 по времени Газы (14.30 мск - ред.) провели совместный сброс с воздуха гуманитарной помощи в северную часть Газы... самолет С-130 сбросил более 11,5 тысячи единиц продовольствия", - говорится в сообщении командования в соцсети Х. Ранее представитель Пентагона опроверг РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о том, что в ходе сброса с воздуха американской гумпомощи погибли жители анклава.
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в мире, сша, иордания, министерство обороны сша, с-130, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Иордания, Министерство обороны США, С-130, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США и Иордания сбросили с воздуха более 11,5 тысячи пайков для жителей Газы
Пентагон: США и Иордания сбросили с воздуха 11,5 тысячи пайков жителям Газы