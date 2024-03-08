https://ria.ru/20240308/panda-1931907627.html
Посетителей, увидевших панду Катюшу спящей, попросили не расстраиваться
Посетителей, увидевших панду Катюшу спящей, попросили не расстраиваться - РИА Новости, 08.03.2024
Посетителей, увидевших панду Катюшу спящей, попросили не расстраиваться
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова попросила не расстраиваться посетителей павильона "Фауна Китая", которые пришли посмотреть на панду Катюшу,... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T15:07
2024-03-08T15:07
2024-03-08T15:16
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова попросила не расстраиваться посетителей павильона "Фауна Китая", которые пришли посмотреть на панду Катюшу, отстояли в очереди, но увидели только спящую малышку. По наблюдению корреспондента РИА Новости, в столичном зоопарке в пятницу с 10 утра начала образовываться огромная очередь. Москвичи и гости столицы пришли целыми семьями, чтобы посмотреть на панду Катюшу, которая наконец-то вышла в большой вольер. "Малышка, бывает, и спит, может быть неактивна, она так же может уйти в родильное отделение. Мы не ограничиваем, не заставляем быть активными. Мы просто их любим любыми. Просим не расстраиваться, не обижаться на нас, если вы отстояли в очереди, а малышка спит. Она же еще совсем маленькая", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Директор зоопарка также сообщила, что для всех, кто стоит в очереди в павильон "Фауна Китая", раздают бесплатный горячий чай. Все желающие могут согреться в ожидании встречи с пандой Катюшей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панда Катюша выйдет в большой вольер Московского зоопарка, который откроется для посетителей, в Международный женский день. В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240308/panda-1931897818.html
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Панда Катюша впервые в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в Московском зоопарке впервые вышла в большой вольер
2024-03-08T15:07
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Россия, Светлана Акулова, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Посетителей, увидевших панду Катюшу спящей, попросили не расстраиваться
Посетителей зоопарка, увидевших панду Катюшу спящей, попросили не расстраиваться
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Директор Московского зоопарка Светлана Акулова попросила
не расстраиваться посетителей павильона "Фауна Китая", которые пришли посмотреть на панду Катюшу, отстояли в очереди, но увидели только спящую малышку.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, в столичном зоопарке в пятницу с 10 утра начала образовываться огромная очередь. Москвичи и гости столицы пришли целыми семьями, чтобы посмотреть на панду Катюшу, которая наконец-то вышла в большой вольер.
"Малышка, бывает, и спит, может быть неактивна, она так же может уйти в родильное отделение. Мы не ограничиваем, не заставляем быть активными. Мы просто их любим любыми. Просим не расстраиваться, не обижаться на нас, если вы отстояли в очереди, а малышка спит. Она же еще совсем маленькая", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Директор зоопарка также сообщила, что для всех, кто стоит в очереди в павильон "Фауна Китая", раздают бесплатный горячий чай. Все желающие могут согреться в ожидании встречи с пандой Катюшей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что панда Катюша выйдет в большой вольер Московского зоопарка
, который откроется для посетителей, в Международный женский день.
В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России
детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
Панда Катюша из Московского зоопарка заняла самую высокую полку в вольере