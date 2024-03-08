https://ria.ru/20240308/panda-1931897818.html
Панда Катюша из Московского зоопарка заняла самую высокую полку в вольере
Панда Катюша из Московского зоопарка заняла самую высокую полку в вольере - РИА Новости, 08.03.2024
Панда Катюша из Московского зоопарка заняла самую высокую полку в вольере
Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, предпочитает спать в большом вольере на самой высокой полке, это значит, что она повзрослела, рассказала... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T13:44
2024-03-08T13:44
2024-03-08T13:44
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, предпочитает спать в большом вольере на самой высокой полке, это значит, что она повзрослела, рассказала журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Директор зоопарка отметила, что сначала Диндин не разрешала панде Катюше подниматься наверх в большом вольере. "Когда Катерина поднималась на самое высокое ограждение, Диндин даже два раза ее сталкивала, потому что, видимо, ей еще было рано подниматься на эти ограждения. Сейчас, видимо, все ей разрешено, Катюша выбирает ночью самую высокую полочку и спит там. Это хороший знак. Значит, что наша Катерина повзрослела, теперь она может радовать всех наших посетителей", - добавила Акулова. Она напомнила, что панда долго капризничала и не хотела выходить из родильного отделения, где жила с мамой Диндин. Только на днях Катюша начала заходить ночью в большой вольер. С каждым днем она находилась там все больше и больше. "Катюше сегодня 6,5 месяца. Она уже весит 16,5 килограмма, 100 сантиметров. Сегодня она в первый раз вышла в вольер на такое достаточно долгое время", - уточнила Акулова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панда Катюша выйдет в большой вольер Московского зоопарка, который откроется для посетителей в Международный женский день. В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240222/panda-1928989663.html
https://ria.ru/20240308/panda-1931892893.html
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Панда Катюша впервые в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в Московском зоопарке впервые вышла в большой вольер
2024-03-08T13:44
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, россия, светлана акулова, сергей собянин, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Россия, Светлана Акулова, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Панда Катюша из Московского зоопарка заняла самую высокую полку в вольере
Панда Катюша из Московского зоопарка спит на самой высокой полке в вольере
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Панда Катюша, которая живет в Московском зоопарке, предпочитает спать в большом вольере на самой высокой полке, это значит, что она повзрослела, рассказала журналистам генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Директор зоопарка отметила, что сначала Диндин не разрешала панде Катюше подниматься наверх в большом вольере.
"Когда Катерина поднималась на самое высокое ограждение, Диндин даже два раза ее сталкивала, потому что, видимо, ей еще было рано подниматься на эти ограждения. Сейчас, видимо, все ей разрешено, Катюша выбирает ночью самую высокую полочку и спит там. Это хороший знак. Значит, что наша Катерина повзрослела, теперь она может радовать всех наших посетителей", - добавила Акулова.
Она напомнила, что панда долго капризничала и не хотела выходить из родильного отделения, где жила с мамой Диндин. Только на днях Катюша начала заходить ночью в большой вольер. С каждым днем она находилась там все больше и больше.
"Катюше сегодня 6,5 месяца. Она уже весит 16,5 килограмма, 100 сантиметров. Сегодня она в первый раз вышла в вольер на такое достаточно долгое время", - уточнила Акулова.
Московский метрополитен выпустил тематические брелоки с пандой Катюшей
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панда Катюша выйдет в большой вольер Московского зоопарка, который откроется для посетителей в Международный женский день.
В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь