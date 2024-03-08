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В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь - РИА Новости, 08.03.2024
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12:54 08.03.2024 (обновлено: 13:00 08.03.2024)
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В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь
В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь - РИА Новости, 08.03.2024
В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь
Десятки человек пришли посмотреть на панду Катюшу в Московский зоопарк в пятницу, около павильона выстроилась огромная очередь, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T12:54
2024-03-08T13:00
москва
сергей собянин
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Десятки человек пришли посмотреть на панду Катюшу в Московский зоопарк в пятницу, около павильона выстроилась огромная очередь, передаёт корреспондент РИА Новости. По наблюдению корреспондента, семьи с детьми пришли увидеть панду, которая наконец-то вышла в большой вольер. Некоторые из них приехали из других городов в столицу, чтобы посмотреть на Катюшу. Очередь появилась у входа в павильон "Фауна Китая" с 10 часов утра. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, он открылся для посетителей в Международный женский день. В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
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60
353
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Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, с 8 марта павильон панд откроется для посетителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
2024-03-08T12:54
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Первые шаги маленькой панды в Московском зоопарке
Маленькая панда из московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила гендиректор Акулова и опубликовала видео.
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москва, сергей собянин, московский зоопарк, общество
Москва, Сергей Собянин, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь

В Московском зоопарке выстроилась очередь из желающих посмотреть на панду Катюшу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПанда Катюша из Московского зоопарка вышла в большой вольер
Панда Катюша из Московского зоопарка вышла в большой вольер - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Панда Катюша из Московского зоопарка вышла в большой вольер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Десятки человек пришли посмотреть на панду Катюшу в Московский зоопарк в пятницу, около павильона выстроилась огромная очередь, передаёт корреспондент РИА Новости.
По наблюдению корреспондента, семьи с детьми пришли увидеть панду, которая наконец-то вышла в большой вольер. Некоторые из них приехали из других городов в столицу, чтобы посмотреть на Катюшу. Очередь появилась у входа в павильон "Фауна Китая" с 10 часов утра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, он открылся для посетителей в Международный женский день.
В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.
 
МоскваСергей СобянинМосковский зоопаркОбщество
 
 
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