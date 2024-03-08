https://ria.ru/20240308/panda-1931892893.html

В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь

В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь - РИА Новости, 08.03.2024

В Московском зоопарке у павильона "Фауна Китая" выстроилась очередь

Десятки человек пришли посмотреть на панду Катюшу в Московский зоопарк в пятницу, около павильона выстроилась огромная очередь, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T12:54

2024-03-08T12:54

2024-03-08T13:00

москва

сергей собянин

московский зоопарк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931888701_0:35:3070:1762_1920x0_80_0_0_306bd4a6d2076e1b9217c3191cc836ad.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Десятки человек пришли посмотреть на панду Катюшу в Московский зоопарк в пятницу, около павильона выстроилась огромная очередь, передаёт корреспондент РИА Новости. По наблюдению корреспондента, семьи с детьми пришли увидеть панду, которая наконец-то вышла в большой вольер. Некоторые из них приехали из других городов в столицу, чтобы посмотреть на Катюшу. Очередь появилась у входа в павильон "Фауна Китая" с 10 часов утра. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, он открылся для посетителей в Международный женский день. В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, с 8 марта павильон панд откроется для посетителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. 2024-03-08T12:54 true PT0M48S

Первые шаги маленькой панды в Московском зоопарке Маленькая панда из московского зоопарка сделала первые шаги, сообщила гендиректор Акулова и опубликовала видео. 2024-03-08T12:54 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, сергей собянин, московский зоопарк, общество