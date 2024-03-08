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Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка - РИА Новости, 08.03.2024
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Хорошие новости
 
09:55 08.03.2024 (обновлено: 10:21 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/panda-1931872804.html
Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка
Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка - РИА Новости, 08.03.2024
Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка
Посетители Московского зоопарка впервые вживую увидели малышку-панду Катюшу, так как теперь животное обитает в большом вольере, который находится на территории... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:55
2024-03-08T10:21
хорошие новости
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Посетители Московского зоопарка впервые вживую увидели малышку-панду Катюшу, так как теперь животное обитает в большом вольере, который находится на территории павильона "Фауна Китая", сообщил корреспондент РИА Новости. Некоторые посетили пришли в зоопарк еще до открытия. Возле входа образовалась небольшая очередь: все как можно скорее хотят посмотреть на малышку-панду. В четверг, 7 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что с 8 марта панду Катюшу может увидеть любой желающий. После рождения малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер. Вольер полностью безопасен для маленькой панды, там есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн. В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку-панду решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html
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Панда Катюша впервые в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в Московском зоопарке впервые вышла в большой вольер
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Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, с 8 марта павильон панд откроется для посетителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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москва, россия, сергей собянин, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка

Посетители Московского зоопарка впервые увидели маленькую панду Катюшу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Посетители Московского зоопарка впервые вживую увидели малышку-панду Катюшу, так как теперь животное обитает в большом вольере, который находится на территории павильона "Фауна Китая", сообщил корреспондент РИА Новости.
Некоторые посетили пришли в зоопарк еще до открытия. Возле входа образовалась небольшая очередь: все как можно скорее хотят посмотреть на малышку-панду.
В четверг, 7 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что с 8 марта панду Катюшу может увидеть любой желающий.
После рождения малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер.
Маленькая панда Катюша с мамой
Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой
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Вольер полностью безопасен для маленькой панды, там есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн.
В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку-панду решили назвать Катюшей.
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