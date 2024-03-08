https://ria.ru/20240308/panda-1931872804.html

Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка

Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка - РИА Новости, 08.03.2024

Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка

Посетители Московского зоопарка впервые вживую увидели малышку-панду Катюшу, так как теперь животное обитает в большом вольере, который находится на территории... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:55

2024-03-08T09:55

2024-03-08T10:21

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Посетители Московского зоопарка впервые вживую увидели малышку-панду Катюшу, так как теперь животное обитает в большом вольере, который находится на территории павильона "Фауна Китая", сообщил корреспондент РИА Новости. Некоторые посетили пришли в зоопарк еще до открытия. Возле входа образовалась небольшая очередь: все как можно скорее хотят посмотреть на малышку-панду. В четверг, 7 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что с 8 марта панду Катюшу может увидеть любой желающий. После рождения малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи приняли решение открыть заграждение в большой вольер. Вольер полностью безопасен для маленькой панды, там есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн. В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", малышку-панду решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html

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Панда Катюша впервые в большом вольере Московского зоопарка Панда Катюша в Московском зоопарке впервые вышла в большой вольер 2024-03-08T09:55 true PT0M30S

Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, с 8 марта павильон панд откроется для посетителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. 2024-03-08T09:55 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, сергей собянин, московский зоопарк