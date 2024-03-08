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В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 08.03.2024
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22:58 08.03.2024 (обновлено: 23:28 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/pamyatnik-1931958388.html
В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина"
В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 08.03.2024
В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина"
Власти канадского города Оквилл заявили РИА Новости, что не имеют отношения к демонтажу памятника первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщения о котором... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T22:58
2024-03-08T23:28
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Власти канадского города Оквилл заявили РИА Новости, что не имеют отношения к демонтажу памятника первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщения о котором появились ранее. "Поскольку украинское кладбище святого Владимира расположено на частной собственности, город не участвует в управлении им и его деятельности", — сказал представитель городского совета. Ранее в социальных сетях распространились кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны. "Кенотаф" — памятник, аналогичный надгробному, но находящийся там, где не содержатся останки, — появился на кладбище в 1988 году. Кампанию за его снос возглавили представители еврейской общины Канады. Мэр Оквилла Роб Бёртон говорил, что ему "противно осознавать", что такой памятник есть в его городе, но снести его не позволяют "законы провинции".
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в мире, канада
В мире, Канада
В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина"

Власти Оквилла заявили, что не имеют отношения к сносу памятника СС "Галичина"

CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС Галичина на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Власти канадского города Оквилл заявили РИА Новости, что не имеют отношения к демонтажу памятника первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщения о котором появились ранее.
«
"Поскольку украинское кладбище святого Владимира расположено на частной собственности, город не участвует в управлении им и его деятельности", — сказал представитель городского совета.
Ранее в социальных сетях распространились кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
"Кенотаф" — памятник, аналогичный надгробному, но находящийся там, где не содержатся останки, — появился на кладбище в 1988 году. Кампанию за его снос возглавили представители еврейской общины Канады. Мэр Оквилла Роб Бёртон говорил, что ему "противно осознавать", что такой памятник есть в его городе, но снести его не позволяют "законы провинции".
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