В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина"
Власти Оквилла заявили, что не имеют отношения к сносу памятника СС "Галичина"
CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Власти канадского города Оквилл заявили РИА Новости, что не имеют отношения к демонтажу памятника первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщения о котором появились ранее.
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"Поскольку украинское кладбище святого Владимира расположено на частной собственности, город не участвует в управлении им и его деятельности", — сказал представитель городского совета.
Ранее в социальных сетях распространились кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
"Кенотаф" — памятник, аналогичный надгробному, но находящийся там, где не содержатся останки, — появился на кладбище в 1988 году. Кампанию за его снос возглавили представители еврейской общины Канады. Мэр Оквилла Роб Бёртон говорил, что ему "противно осознавать", что такой памятник есть в его городе, но снести его не позволяют "законы провинции".