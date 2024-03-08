https://ria.ru/20240308/pamyatnik-1931958388.html

В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина"

В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина" - РИА Новости, 08.03.2024

В Оквилле опровергли причастность к сносу памятника дивизии СС "Галичина"

Власти канадского города Оквилл заявили РИА Новости, что не имеют отношения к демонтажу памятника первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщения о котором... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T22:58

2024-03-08T22:58

2024-03-08T23:28

в мире

канада

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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Власти канадского города Оквилл заявили РИА Новости, что не имеют отношения к демонтажу памятника первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщения о котором появились ранее. "Поскольку украинское кладбище святого Владимира расположено на частной собственности, город не участвует в управлении им и его деятельности", — сказал представитель городского совета. Ранее в социальных сетях распространились кадры сноса монумента в честь дивизии СС "Галичина", которая состояла из украинских националистов и воевала против Красной армии в годы Великой Отечественной войны. "Кенотаф" — памятник, аналогичный надгробному, но находящийся там, где не содержатся останки, — появился на кладбище в 1988 году. Кампанию за его снос возглавили представители еврейской общины Канады. Мэр Оквилла Роб Бёртон говорил, что ему "противно осознавать", что такой памятник есть в его городе, но снести его не позволяют "законы провинции".

https://ria.ru/20240218/kanada-1927822423.html

канада

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада