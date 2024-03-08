СМИ: в Канаде снесли памятник украинской дивизии CC "Галичина"
В Оквилле снесли памятник солдатам украинской дивизии CC "Галичина"
CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В канадском Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщает Telegram-канал "Политика страны".
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"Мемориал был установлен на кладбище в городе Оквилл в 1988 году. Он неоднократно подвергался вандализму, также его требовали убрать местные активисты и журналисты. Почему памятник решили убрать сейчас, неизвестно", — указали в посте.
В публикации также отметили, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько, который в прошлом году присутствовал на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского и получил аплодисменты от присутствующих там политиков.
В канадский парламент 22 сентября в честь приезда президента Украины пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.