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СМИ: в Канаде снесли памятник украинской дивизии CC "Галичина" - РИА Новости, 08.03.2024
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16:21 08.03.2024 (обновлено: 17:26 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/pamyatnik-1931917890.html
СМИ: в Канаде снесли памятник украинской дивизии CC "Галичина"
СМИ: в Канаде снесли памятник украинской дивизии CC "Галичина" - РИА Новости, 08.03.2024
СМИ: в Канаде снесли памятник украинской дивизии CC "Галичина"
В канадском Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщает Telegram-канал "Политика страны". РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T16:21
2024-03-08T17:26
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В канадском Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщает Telegram-канал "Политика страны".&quot;Мемориал был установлен на кладбище в городе Оквилл в 1988 году. Он неоднократно подвергался вандализму, также его требовали убрать местные активисты и журналисты. Почему памятник решили убрать сейчас, неизвестно&quot;, — указали в посте.В публикации также отметили, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько, который в прошлом году присутствовал на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского и получил аплодисменты от присутствующих там политиков.В канадский парламент 22 сентября в честь приезда президента Украины пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.
https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html
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в мире, канада, россия, владимир зеленский, ярослав хунка, джастин трюдо, политика, украина
В мире, Канада, Россия, Владимир Зеленский, Ярослав Хунка, Джастин Трюдо, Политика, Украина
СМИ: в Канаде снесли памятник украинской дивизии CC "Галичина"

В Оквилле снесли памятник солдатам украинской дивизии CC "Галичина"

CC BY-SA 3.0 / Lvivske / Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС Галичина на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Lvivske /
Надгробие с эмблемой дивизии Ваффен СС "Галичина" на кладбище святого Владимира в Оквилле, Канада. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В канадском Оквилле снесли памятник первой украинской дивизии CC "Галичина", сообщает Telegram-канал "Политика страны".
«

"Мемориал был установлен на кладбище в городе Оквилл в 1988 году. Он неоднократно подвергался вандализму, также его требовали убрать местные активисты и журналисты. Почему памятник решили убрать сейчас, неизвестно", — указали в посте.

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В публикации также отметили, что в этой дивизии служил эсэсовец Ярослав Гунько, который в прошлом году присутствовал на заседании парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского и получил аплодисменты от присутствующих там политиков.
В канадский парламент 22 сентября в честь приезда президента Украины пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Хунки, объявил о своей отставке.
В феврале Канада отвергла запрос России на экстрадицию украинского пособника нацистов.
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