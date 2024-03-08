https://ria.ru/20240308/otpravka-1931926368.html

Макрон прокомментировал свои слова об отправке военных на Украину

Макрон прокомментировал свои слова об отправке военных на Украину - РИА Новости, 09.03.2024

Макрон прокомментировал свои слова об отправке военных на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя в эфире телеканала BFMTV свое высказывание о возможности отправки военных на Украину, заявил, что "не исключать... РИА Новости, 09.03.2024

2024-03-08T17:54

2024-03-08T17:54

2024-03-09T00:22

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 8 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя в эфире телеканала BFMTV свое высказывание о возможности отправки военных на Украину, заявил, что "не исключать чего-то — не означает делать это". "Не исключать чего-то — не означает делать это. Вы сейчас стоите передо мной, а не обедаете за своим столом. Но вы не исключаете, что в определенный момент сядете обедать за свой стол, потому что вам нужно питаться", — сказал он, общаясь с журналистами.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240306/voennye-1931463456.html

https://ria.ru/20240306/vengriya-1931365906.html

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