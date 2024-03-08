https://ria.ru/20240308/obstrely-1931900769.html

ВСУ обстреляли курский поселок Теткино

ВСУ обстреляли курский поселок Теткино - РИА Новости, 08.03.2024

ВСУ обстреляли курский поселок Теткино

Поселок Теткино Курской области обстрелян со стороны Украины, насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T14:15

2024-03-08T14:15

2024-03-08T14:15

специальная военная операция на украине

украина

курская область

глушковский район

роман старовойт

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области обстрелян со стороны Украины, насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции", - написал Старовойт.

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

украина

курская область

глушковский район

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Наталья Макарова

украина, курская область, глушковский район, роман старовойт