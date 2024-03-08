https://ria.ru/20240308/obstrely-1931900769.html
ВСУ обстреляли курский поселок Теткино
ВСУ обстреляли курский поселок Теткино - РИА Новости, 08.03.2024
ВСУ обстреляли курский поселок Теткино
Поселок Теткино Курской области обстрелян со стороны Украины, насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:15
2024-03-08T14:15
2024-03-08T14:15
специальная военная операция на украине
украина
курская область
глушковский район
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927003165_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5245177d960e503ca9e270fbb17cbb9.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области обстрелян со стороны Украины, насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
украина
курская область
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927003165_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33d91773f527b3d7566dd6cce2566461.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт
ВСУ обстреляли курский поселок Теткино
Старовойт: 5 прилетов пришлось в район железнодорожной станции в Курской области