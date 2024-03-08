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ВСУ обстреляли курский поселок Теткино - РИА Новости, 08.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/obstrely-1931900769.html
ВСУ обстреляли курский поселок Теткино
ВСУ обстреляли курский поселок Теткино - РИА Новости, 08.03.2024
ВСУ обстреляли курский поселок Теткино
Поселок Теткино Курской области обстрелян со стороны Украины, насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T14:15
2024-03-08T14:15
специальная военная операция на украине
украина
курская область
глушковский район
роман старовойт
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области обстрелян со стороны Украины, насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции", - написал Старовойт.
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
украина
курская область
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украина, курская область, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Украина, Курская область, Глушковский район, Роман Старовойт
ВСУ обстреляли курский поселок Теткино

Старовойт: 5 прилетов пришлось в район железнодорожной станции в Курской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Поселок Теткино Курской области обстрелян со стороны Украины, насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня со стороны Украины обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Никто из жителей не пострадал. Насчитано пять прилетов в районе железнодорожной станции", - написал Старовойт.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКурская областьГлушковский районРоман Старовойт
 
 
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