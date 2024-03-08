Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 08.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:01 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/obstrel-1931958948.html
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 08.03.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска в 18.25 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:01
2024-03-08T23:01
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
джо байден
сцкк
вооруженные силы украины
сша
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)&quot;, - говорится в сообщении представительства во &quot;Вконтакте&quot;.Кроме того, с 18.25 до 20.40 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда из "натовской" артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html
https://ria.ru/20240308/territorii-1931911179.html
горловка
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, джо байден, сцкк, вооруженные силы украины, сша, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Джо Байден, СЦКК, Вооруженные силы Украины, США, Донецкая Народная Республика, Стирол
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".

Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Не понимаю". Экс-представитель НАТО в Москве пришел в ярость из-за Украины
Вчера, 18:33
Кроме того, с 18.25 до 20.40 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда из "натовской" артиллерии.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

Украинский солдат в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
"Единственный выход". В США сделали шокирующее заявление об Украине
Вчера, 15:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДжо БайденСЦККВооруженные силы УкраиныСШАДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала