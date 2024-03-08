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ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами - РИА Новости, 08.03.2024
ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска в 18.25 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T23:01
2024-03-08T23:01
2024-03-08T23:01
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.25 выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".Кроме того, с 18.25 до 20.40 ВСУ подвергали обстрелу Куйбышевский район Донецка, выпустив по городу четыре снаряда из "натовской" артиллерии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Джо Байдена из демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
https://ria.ru/20240308/ukraina-1931930027.html
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ВСУ обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными натовскими снарядами