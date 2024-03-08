https://ria.ru/20240308/obstrel-1931927686.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 08.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T18:05
2024-03-08T18:05
2024-03-08T18:05
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.С 15.10 до 17.30 ВСУ подвергали обстрелу Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов из натовской артиллерии. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240229/avdeevka-1930290890.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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донецк, донецкая народная республика, в мире, сцкк, вооруженные силы украины, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, В мире, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 15 натовских снарядов
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости.
Украинские войска выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале
.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.10 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 13.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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С 15.10 до 17.30 ВСУ подвергали обстрелу Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним в общей сложности семь снарядов из натовской артиллерии.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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