https://ria.ru/20240308/nuland-1931870621.html

"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд

"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд - РИА Новости, 08.03.2024

"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд

Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T09:33

2024-03-08T09:33

2024-03-08T09:33

в мире

украина

сша

германия

виктория нуланд

энтони блинкен

джеффри пайетт

megaupload

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл", — отметил он.Дотком подчеркнул, что украинский проект Нуланд потерпел крах и привел к тысячам жертв в этой бывшей советской республике, а также разрушил страну. Кроме того, добавил он, сама замгоссекретаря США запомнится всем как организатор госпереворота на Украине."Крыса покидает тонущий корабль. <…> Вики и ее разжигающий войны муж заработали миллионы на прокси-конфликте США на Украине", — резюмировал предприниматель.Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала на Майдане булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.

https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html

https://ria.ru/20240306/nuland-1931355984.html

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в мире, украина, сша, германия, виктория нуланд, энтони блинкен, джеффри пайетт, megaupload, государственный департамент сша