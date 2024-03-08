"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд
Немецкий бизнесмен Дотком: уход Нуланд говорит о завершении конфликта на Украине
© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл", — отметил он.
Дотком подчеркнул, что украинский проект Нуланд потерпел крах и привел к тысячам жертв в этой бывшей советской республике, а также разрушил страну. Кроме того, добавил он, сама замгоссекретаря США запомнится всем как организатор госпереворота на Украине.
"Крыса покидает тонущий корабль. <…> Вики и ее разжигающий войны муж заработали миллионы на прокси-конфликте США на Украине", — резюмировал предприниматель.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала на Майдане булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.