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"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд - РИА Новости, 08.03.2024
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09:33 08.03.2024
https://ria.ru/20240308/nuland-1931870621.html
"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд
"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд - РИА Новости, 08.03.2024
"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд
Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T09:33
2024-03-08T09:33
в мире
украина
сша
германия
виктория нуланд
энтони блинкен
джеффри пайетт
megaupload
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл", — отметил он.Дотком подчеркнул, что украинский проект Нуланд потерпел крах и привел к тысячам жертв в этой бывшей советской республике, а также разрушил страну. Кроме того, добавил он, сама замгоссекретаря США запомнится всем как организатор госпереворота на Украине."Крыса покидает тонущий корабль. &lt;…&gt; Вики и ее разжигающий войны муж заработали миллионы на прокси-конфликте США на Украине", — резюмировал предприниматель.Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала на Майдане булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.
https://ria.ru/20240308/nedovolstvo-1931849169.html
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в мире, украина, сша, германия, виктория нуланд, энтони блинкен, джеффри пайетт, megaupload, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Германия, Виктория Нуланд, Энтони Блинкен, Джеффри Пайетт, Megaupload, Государственный департамент США
"Это знак": в Германии раскрыли, что ждет Украину после отставки Нуланд

Немецкий бизнесмен Дотком: уход Нуланд говорит о завершении конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonЗаместитель госсекретаря США Виктория Нуланд
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд свидетельствует о скором завершении конфликта на Украине, написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
"Это явный знак того, что прокси-конфликт США на Украине подходит к концу. Россия победила. Запад проиграл", — отметил он.
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Дотком подчеркнул, что украинский проект Нуланд потерпел крах и привел к тысячам жертв в этой бывшей советской республике, а также разрушил страну. Кроме того, добавил он, сама замгоссекретаря США запомнится всем как организатор госпереворота на Украине.
"Крыса покидает тонущий корабль. <…> Вики и ее разжигающий войны муж заработали миллионы на прокси-конфликте США на Украине", — резюмировал предприниматель.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник сообщил, что его заместитель Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку в ближайшие недели.
Виктория Нуланд, которая считается главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии, завершает 35-летнюю карьеру. Она больше всего известна по участию в событиях Евромайдана. Тогда помощник госсекретаря регулярно посещала Киев и выступала перед протестующими. С ней связана знаменитая фраза "печеньки Госдепа": дипломат вместе с американским послом на Украине Джеффри Пайеттом раздавала на Майдане булочки и сэндвичи, а также участвовала в назначении правительства, пришедшего после свержения украинского президента Виктора Януковича.
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В миреУкраинаСШАГерманияВиктория НуландЭнтони БлинкенДжеффри ПайеттMegauploadГосударственный департамент США
 
 
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