https://ria.ru/20240308/nlo-1931951756.html

Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО

Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО - РИА Новости, 08.03.2024

Пентагон не нашел подтверждений существования НЛО

США до сих пор не нашли подтверждений существования НЛО или доказательств обладания землянами внеземными технологиями, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T21:17

2024-03-08T21:17

2024-03-08T23:09

в мире

сша

министерство обороны сша

центральное разведывательное управление (цру)

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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. США до сих пор не нашли подтверждений существования НЛО или доказательств обладания землянами внеземными технологиями, сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.Такое заявление он сделал в связи с передачей конгрессу первой части отчета Управления аномалий (All-domain Anomaly Resolution Office), требуемого в соответствии с утвержденным на 2023-й финансовый год бюджетом."Управление аномалий не нашло проверяемых свидетельств утверждениям о том, что правительство США и частные компании имеют доступ или реконструируют внеземные технологии, и не нашло доказательств тому, чтобы какая-либо структура внутри правительства США, научная или другая официальная структура подтвердила бы, что увиденные НЛО являются внеземной технологией", — подчеркнул Райдер.Управление учредили в структуре Пентагона в 2022 году для сбора и анализа свидетельств и сообщений о возможных случаях встречи с НЛО. Как выяснили специалисты, большинство таких неопознанных объектов на деле оказывались обычными предметами или явлениями, ошибочно принятыми за инопланетные. Райдер добавил, что сведения о якобы существующих программах реверс-инжиниринга "либо не существуют, либо являются ошибочным пониманием программ национальной безопасности, не связанных с исследованием внеземных технологий, либо относятся к уже закрытым программам". Ранее западная пресса сообщала, что секретный офис ЦРУ на протяжении десятилетий занимался поисками, как утверждается, разбившихся или уцелевших неопознанных летательных аппаратов по всему миру. На этом фоне интерес к теме НЛО возрос, а конгресс потребовал отчета властей об имеющихся у них сведениях. На этом фоне в августе прошлого года в конгрессе прошли слушания с участием ряда бывших американских военных и разведчиков, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Один из участников слушаний утверждал, что правительство США обладает обломками не только самих неопознанных аппаратов, но, вероятно, и останками существ, которым они принадлежат.

https://ria.ru/20231128/nlo-1912484995.html

https://ria.ru/20231130/nlo-1912789108.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)